El Movistar Arena de Bogotá sigue afianzando su posición como uno de los escenarios más importantes de América Latina y uno de los recintos de entretenimiento más relevantes del mundo.

Tras alcanzar nuevos reconocimientos internacionales por parte de las publicaciones especializadas Pollstar y Billboard, el recinto anunció una ambiciosa programación para el segundo semestre de 2026, que contempla más de 80 espectáculos entre conciertos, eventos familiares y propuestas culturales.

La nueva cartelera confirma la creciente importancia de Bogotá dentro del circuito global de las grandes giras internacionales. Artistas de distintos géneros y generaciones llegarán a la capital colombiana durante los próximos meses, consolidando al Movistar Arena como una parada estratégica para los principales espectáculos del continente.

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Megadeth, el 26 de abril de 2026, en el Movistar Arena de Bogotá Foto: Alejandro Acosta

El anuncio se produce en un momento particularmente favorable para el recinto. Según el más reciente ranking de Billboard, una de las publicaciones más influyentes de la industria musical y del entretenimiento, el Movistar Arena fue reconocido como el escenario número uno de Suramérica en la categoría de recintos con capacidad entre 10.000 y 15.000 espectadores.

Además, ingresó al Top 20 mundial de venues de su categoría, un logro que lo ubica junto a algunos de los escenarios más importantes del planeta.

A este reconocimiento se suma un nuevo resultado destacado en Pollstar, considerada una de las principales referencias de la industria global de conciertos. En su más reciente clasificación de asistencia, el Movistar Arena ocupó el primer lugar gracias a la realización de 15 espectáculos durante el último mes, los cuales convocaron a más de 118.000 asistentes.

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El recinto ya había sido reconocido en 2025 como el mejor escenario de Suramérica dentro de su segmento, una distinción que ahora se reafirma gracias a la capacidad operativa, la diversidad de su programación y el creciente interés de artistas internacionales por incluir a Bogotá dentro de sus recorridos.

Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena. Foto: Movistar Arena

“Estos reconocimientos de Pollstar y Billboard son el resultado del esfuerzo diario de un equipo humano excepcional y de la confianza de los promotores, artistas y, por supuesto, del público”, afirmó Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena. El directivo destacó además que estos resultados permiten seguir fortaleciendo la presencia de Bogotá en el mapa mundial del entretenimiento en vivo.

La infraestructura del escenario ha sido uno de los factores clave en este crecimiento. Su diseño versátil permite configuraciones para eventos desde 4.000 hasta 15.000 asistentes, lo que facilita la realización de espectáculos de diferentes formatos y escalas, desde conciertos íntimos hasta producciones de gran formato.

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Una programación para todos los gustos

Movistar Arena revela la cartelera de eventos del segundo semestre en 2026. Serán más de 80 eventos. Foto: Movistar Arena

La cartelera anunciada para la segunda mitad de 2026 refleja precisamente esa diversidad. Hasta el momento, tiene confirmados 50 eventos y proyecta sumar más de 30 adicionales en los próximos meses, alcanzando así una cifra cercana a los 80 espectáculos programados.

La lista de artistas ya confirmados incluye figuras de enorme reconocimiento internacional y nacional. Entre ellos destacan la española Rosalía, el británico Robbie Williams, la legendaria banda de rock Def Leppard, el grupo australiano 5 Seconds of Summer y el reconocido DJ neerlandés Martin Garrix.

También aparecen nombres emblemáticos de la música iberoamericana como Enrique Bunbury, Raphael, Fito Páez y Ricardo Arjona.

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La representación colombiana también tendrá un papel destacado. Artistas como Juanes, Morat, Camilo y Jorge Celedón forman parte de una programación que busca conectar con públicos de distintas edades y preferencias musicales.

A ellos se suman figuras del pop latino contemporáneo como David Bisbal, Tini y Aitana, además de propuestas alternativas como Cuarteto de Nos.

La programación contempla igualmente espacios para el entretenimiento familiar. Entre los eventos anunciados se encuentran los espectáculos de Laura y Brenda, así como la presentación de la artista infantil Lara Campos, ampliando la oferta más allá de los conciertos tradicionales.