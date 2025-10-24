Suscribirse

Movistar Arena se consolida como el principal escenario de entretenimiento de Colombia. Este es su aporte a la industria

Con más de 4,9 millones de asistentes y una operación que moviliza más de 500.000 millones de pesos al año, celebra siete años como uno de los motores más influyentes de la economía creativa en el país.

Redacción Semana
24 de octubre de 2025, 10:08 p. m.
El impacto del Movistar Arena va más allá de los números, pues cada espectáculo activa una cadena productiva que beneficia a cientos de familias y dinamiza sectores como gastronomía, hotelería, transporte y servicios técnicos.
El Movistar Arena no solo encierra la emoción de miles de personas frente a un artista, es una plataforma que impulsa empleo, conecta industrias y proyecta a Colombia en el mapa internacional del entretenimiento. Desde su apertura, ha logrado lo que pocos espacios culturales en América Latina: unir espectáculo, sostenibilidad y desarrollo bajo un mismo techo.

“Cumplir siete años significa mucho más que una cifra, es la confirmación de que el entretenimiento transforma ciudades, conecta personas y genera desarrollo”, afirmó Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena en Bogotá.

En cifras, su aporte es contundente. Más de 700 eventos, 4,9 millones de asistentes y una red de 80 marcas aliadas lo posicionan como epicentro de la economía del entretenimiento en Colombia. Su impacto va más allá de los números, pues cada espectáculo activa una cadena productiva que beneficia a cientos de familias y dinamiza sectores como gastronomía, hotelería, transporte y servicios técnicos. “En el año estamos generando entre 90.000 y 100.000 oportunidades de trabajo, apostándole al empleo joven y a la equidad de género”, destacó Quintero.

Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena.
Pero el compromiso del Movistar Arena no termina en el escenario, ya que su modelo de gestión integra la sostenibilidad como eje de su operación; reutiliza el 70 por ciento del agua lluvia, recicla cerca de 100 toneladas de residuos al año y avanza hacia la meta de convertirse en un espacio de impacto ambiental cero. “Tenemos el Bosque Movistar Arena en Guasca y una reserva en Palomino con más de 10.500 árboles sembrados en nombre de los artistas, como parte de nuestro aporte al cuidado del medioambiente”, explicó el gerente.

Su liderazgo, reconocido en dos ocasiones con la nominación internacional a Venue of the Year por Pollstar, se construye sobre una alianza público-privada que apostó por un modelo de país donde la cultura también es desarrollo. “Los artistas reconocen al Movistar Arena como uno de los recintos más importantes de América Latina, y esa es una victoria para toda Colombia”, concluyó.

Con más de 80 eventos confirmados para 2026, el Movistar Arena sigue demostrando que el entretenimiento no solo inspira, también construye país al generar oportunidades, impulsar la innovación y promover una visión sostenible del futuro.

*Contenido elaborado con apoyo de Movistar Arena

