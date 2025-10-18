Suscribirse

Música

Las cifras del Movistar Arena en su séptimo aniversario: estos son artistas que más han hecho ‘sold out’ en el emblemático escenario

El emblemático escenario de espectáculos y eventos deportivos está de celebración por cumplir siete años. La transformación del Coliseo El Campín dio vida al ‘Corazón de Bogotá’.

Redacción Semana
18 de octubre de 2025, 8:32 a. m.
El Movistar Arena celebra su aniversario número siete. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En 2018, el tradicional Coliseo El Campín fue objeto de una transformación total para darle vida al Movistar Arena, el escenario multipropósito donde se han realizado cientos de conciertos, congresos y eventos deportivos.

El cambio de imagen se logró por una alianza público-privada y desde entonces, los mejores espectáculos se han hecho en ese lugar, que es considerado ‘el Corazón de Bogotá’.

Contexto: El séptimo cumpleaños del Movistar Arena en sus cifras de funcionamiento e impacto

Por el Movistar Arena han pasado los artistas más importantes de Colombia y el mundo, logrando cifras récord de asistencia en ese recinto que tiene una capacidad aproximada de 14.000 espectadores.

Un escenario que a la mayoría de sus visitantes ha dejado memorias imborrables, el Movistar Arena recoge en 2025 los frutos de su buena labor.
El Movistar Arena es un escenario que a la mayoría de sus visitantes ha dejado memorias imborrables. | Foto: cortesía Movistar Arena

Justamente en el séptimo aniversario se conocieron algunos datos curiosos de lo que ha ocurrido en este tiempo, como el primer show de Fonseca, que logró tres sold outs en 2018 y ha sido uno de los artistas que más se han presentado en ese lugar.

Sin embargo, en el ranking hay otros artistas que también han logrado cifras impresionantes en sus presentaciones. En total, más de 4,9 millones de personas han asistido al Movistar Arena y han hecho que este escenario ya forme parte de la historia de la capital del país.

Morat

Morat. | Foto: : MOVISTAR ARENA

Una conexión que trasciende generaciones. La agrupación ha hecho ocho conciertos que se convirtieron en eventos colectivos de amor, juventud y energía.93 mil asistentes.

La cifra: 93 mil asistentes

Fonseca

Fonseca. | Foto: : MOVISTAR ARENA

La suya fue la primera nota que se escuchó en el Movistar Arena. Su voz ha unido a miles de personas que cantan con orgullo y sentimiento. Sus seguidores han sido constantes en las ocho presentaciones que ha realizado.

Contexto: Silvestre Dangond lanzó versión nueva de ‘La Indiferencia’ y se unió a Fonseca para darle un aire: “Más significativo”

La cifra: 91 mil asistentes

André Rieu

André Rieu. | Foto: MARCEL VAN HOORN

El maestro neerlandés ha estado en cuatro conciertos. Cada una de sus presentaciones ha sido una experiencia inolvidable y ha demostrado que la música clásica también puede llenar estadios.

La cifra: 79 mil asistentes

Carlos Vives

Carlos Vives. | Foto: : MOVISTAR ARENA

El colombiano ha hecho siete conciertos en este escenario, al que han asistido seguidores de varias generaciones. Sus canciones han dado vida y orgullo a la música nacional.

La cifra: 72 mil asistentes

Andrés Cepeda

Andrés Cepeda. | Foto: : MOVISTAR ARENA

El aforo siempre ha estado completo en los seis conciertos que el cantante ha hecho en este recinto. Cada espectáculo suyo es una historia cantada al unísono, con el alma y el corazón.

La cifra: 62 mil asistentes

