El Movistar Arena celebra 7 años de operación y se reafirma como un epicentro del entretenimiento en Colombia, así como uno de los recintos más destacados de Latinoamérica.

No es verso. Si bien ha tenido que sortear eventualidades duras (como el caos de Damas Gratis, en la que sufrió ataques deliberados y los superó), su estatus fue nuevamente reconocido internacionalmente con la nominación a “Venue Internacional del año” en los premios Pollstar y su constante presencia en los top de venues con mayores asistentes en la categoría de recintos con capacidad entre 10.000 y 15.000 personas.

Foreigner en el Movistar Arena de Bogotá. | Foto: Mathew Valbuena / @valbuenamath

El logro refleja el trabajo constante de un equipo comprometido con la excelencia. Porque el público que lo frecuenta, suele disfrutar y atesorar la experiencia. Y eso no se paga. Eso se gana.

Desde su concierto fundacional en 2019, de Sting y Shaggy, el Movistar Arena ha recibido a más de 790 artistas nacionales e internacionales, ha sido escenario de más de 500 eventos públicos y 200 privados, y ha reunido a más de 4,9 millones de asistentes, consolidando su posición como uno de los principales motores del entretenimiento en el país.

Joaquín Sabina y más de 790 artistas nacionales e internacionales han actuado en el Movistar Arena... | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Cada año, el recinto genera una derrama económica superior a los 500 mil millones de pesos, dinamizando el empleo, la economía y los servicios asociados a la industria del espectáculo. Asimismo, ha construido una sólida red de más de 80 marcas aliadas, fortaleciendo su ecosistema de colaboración y apoyo a la cultura.

“Cumplir siete años significa mucho más que una cifra: es la confirmación de que el entretenimiento transforma ciudades, conecta personas y genera desarrollo. En este tiempo, el Movistar Arena se ha convertido en un símbolo de orgullo para Bogotá y en el corazón que hace latir la cultura del país”, afirmó Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena de Colombia

El contexto económico refuerza su relevancia: de cara a 2025, se espera que la industria del entretenimiento crezca un 6,8 por ciento, consolidándose como uno de los sectores más dinámicos de la economía colombiana.

Casi 5 millones de visitantes felices suma el M.A. en siete años. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Más allá de los espectáculos, el Movistar Arena reafirma su compromiso con la sostenibilidad. Gracias a su programa ambiental, ha sembrado más de 10.200 árboles y manglares en Guasca y Palomino como parte de su plan de compensación de huella de carbono. Además, sigue trabajando en el aprovechamiento de residuos y la optimización de recursos, avanzando hacia un modelo de entretenimiento sostenible.

En estos 7 años de historia, el Movistar Arena celebra no solo sus cifras, sino el latido y las memorias creadas para millones de personas que han hecho parte de su camino, visitándolo en noches inolvidables.

El tremendo músico, cantante y letrista Enrique Bunbury, llevando su Huracán Ambulante Tour al Movistar Arena de Bogotá. | Foto: Esteban Vega La-Rotta

El escenario cerrará 2025 con más de 50 eventos programados para estos tres meses que faltan para cerrar el año, y prepara un 2026 lleno de entretenimiento y cultura con más de 80 eventos confirmados y próximos a anunciar en su cartelera.