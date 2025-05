Hace falta tener unos años para recordar lo que era el Coliseo El Campín, un espacio que recibió grandes conciertos y cientos de shows memorables para grandes y chicos. Allá, de niño, vi algún espectáculo On Ice y también a los Trotamundos de Harlem; y de adulto, vi a Dream Theater y a Deep Purple, y eso no se olvida. Pero, más allá de las buenas memorias, siempre fue innegable que el coliseo, cuyo encanto era casi tan brutalista como su arquitectura, jamás logró sortear sus retos de sonido. Algo había que hacer y algo se hizo.

En octubre de 2018, hace casi seis años, esa fase quedó atrás y empezó una nueva. El Coliseo El Campín le dio paso a una versión intervenida y renovada, en la que la empresa privada sumó el músculo, la visión, y por eso recibirá por unos cuántos años más los réditos. Esta abrió bajo el nombre de Movistar Arena. ¡Y qué impacto ha tenido!

Foreigner dejó memorias increíbles el pasado 5 de mayo. Así suelen ser las noches en el Movistar Arena de Bogotá. | Foto: Mathew Valbuena / @valbuenamath

Con un exterior circular, marcado por paneles exteriores que dan sensación acolchada, retrofuturista, y mutan de color según la necesidad de la noche, además de una gran valla que anuncia sus espectáculos (se estima que impacta a nueve millones de personas por mes), el Movistar Arena empezó su ruta a la cima con un concierto de Sting y Shaggy que superó expectativas. Y, desde entonces, no ha dejado de generar noches inolvidables.

Si esto ha sucedido ha sido especialmente por cuenta del sonido que ofrece, que lo ha hecho un escenario muy apetecido por los empresarios y por el público. Ese público, el ingrediente crucial de un concierto junto con el artista, suele salir satisfecho, por el nivel de artistas que ha visto, la manera cómoda en la que han experimentado sus espectáculos y cómo ha sonado de bien. Casos se han dado de mal sonido en el Movistar, pero la norma es la de una vara alta (vasta recordar el reciente concierto de The Smashing Pumpkins, uno de los mejores del año, qué sonó 11/10 y revalidó la capacidad sónica del espacio).

El espacio fue hecho para eso, y en ese sentido, se ha probado año tras año esencial en un boom de conciertos en Bogotá, que no se detiene y que ahora empieza a sembrar públicos en otras ciudades del país.

El Movistar es un gran escenario de fácil acceso, en un punto estratégico de la capital, con conciertos (y espectáculos y conferencias) memorables. Por eso poco sorprende que ahora recoja los frutos de su gran labor (que implica desde sus más altos directivos hasta el personal que asea los pisos en tiempo real). La revista Pollstar, la más pesada en términos de entretenimiento en vivo, la reconoce de nuevo entre las mejores del mundo.

Por segunda vez, el escenario bogotano fue nominado a Venue Internacional del Año, codo a codo con espacios de primer orden mundial como lo son el O2 de Londres, la Scotiabank Arena de Canadá, el Movistar Arena España y el Ziggo Dome de Amsterdam.

Carlos Yepes, director de Marketing y Mercadeo del Movistar Arena y panelista de BIME Bogotá 2025. | Foto: cortesía Movistar Arena

Al respecto de ese presente brillante, fruto de una labor de años, en equipo, hablamos con Carlos Yépes, director de marketing y mercadeo del Movistar Arena. Esto nos dijo...

SEMANA: Son casi 6 años de Movistar Arena. A nivel personal, ¿qué concierto, o espectáculo resalta en su memoria ?

Carlos Yépes: Recuerdo eventos y montajes que nunca imaginé ver en el país, que llegaron gracias a un escenario como este. A partir de esos shows, puedo contar experiencias desde la perspectiva de los artistas, el público o quienes organizamos.

Un evento icónico que nunca olvidaré fue el de KISS, que venía con una gira de altísimo nivel por todo el mundo. Aquí se encontraron con un escenario capaz de recibir su show, cargado de efectos especiales, pantallas de video, pirotecnia y vuelos aéreos sobre el público.

KISS en el Movistar Arena de Bogotá, el 7 de mayo de 2022. Los presentes jamás olvidarán esa noche. | Foto: Esteban Vega

Ver al público vivir un espectáculo así, de esa envergadura, en el país, no se me va a olvidar, porque tuvo varias pantallas con formas inesperadas, un escenario masivo, pirotecnia, emoción, música, y fanáticos. Ver a uno de los miembros de la banda en un cable aéreo volando de un balcón a otro del escenario, tocando la guitarra, es una de las cosas que no se me olvidan...

SEMANA: Estuvimos ahí y suscribimos, fue un show de dos horas inolvidables...

C.Y.: Y fue especial verlo en la Arena, un espacio tan íntimo, porque tiene capacidad para 13.000 personas pero desde cualquier punto uno siente que está cerca, conectado. Es un lugar ajustado, no es ultrabierto, y eso genera esa sensación de intimidad que hace que los shows vibren de otra manera.

SEMANA: Toda una labor de equipo, además...

C.Y.: Hay grandes desafíos detrás. Este escenario puede tener entre 800 y 1,000 personas trabajando en un solo evento. Verlos a todos trabajar, en seis o siete conciertos a al semana, cambiando de artistas y montajes día a día, es impresionante. Pasar de un show como el de Miley Cyrus al de Morat, con una tropa de gente que deja todo impecable al final, genera una gran satisfacción. Y ver a los fans haciendo fila, cantando, gritando sus canciones paga todo el esfuerzo.

Este escenario puede tener entre 800 y 1,000 personas trabajando en un solo evento. Verlos a todos trabajar, en seis o siete conciertos a al semana, cambiando de artistas y montajes día a día, es impresionante...

SEMANA: Es innegable la variedad de géneros que cubren. El Movistar Arena se ha convertido en la casa de todos los públicos y también promotores...

C.Y.: Totalmente, es la casa de todos y cada show es totalmente diferente. Aquí ya existe una estructura organizada, como ‘preseteada’, y un equipo que apoya al promotor para que el evento salga impecable. La idea es que sus artistas lleguen y todo esté listo para que den su mejor show a la gente. Eso genera confianza.

Recuerdo una conversación con un promotor que me dijo: “Yo no hacía eventos en la arena porque mi género no solía trabajar en estos espacios, lo veíamos lejano. Pero cuando lo hicimos, no quise volver a otro lugar”. Son promotores colombianos, locales, que organizan eventos en poblaciones, en municipios, y ahora nos valoran. Desde que llegan no se tienen que preocupar por nada. “Me preocupo por venir, comer rico, disfrutar el show y enfiestarme”, dicen. Saben que hay un equipo profesional comprometido con sacar su evento adelante como si fuera de ellos.

SEMANA: Cuéntenos de ese reconocimiento de Pollstar, que también refleja ese trabajo en equipo y esa confianza que menciona. Cuéntenos qué tan grande es y qué les significa...

C.Y.: Pollstar es la publicación más importante en entretenimiento y cultura que hay en el mundo, y sus premios son como los Grammy o los Óscar del entretenimiento en vivo. Pollstar lidera ese cubrimiento en el mundo. Y tener nominaciones allí es un reconocimiento importante y satisfactorio para los que trabajamos acá y el público que viene. Esto se logra porque nuestra bandera es la experiencia para todos: artista, promotor, asistente. Y tenemos diferentes equipos de gente dedicados a trabajar en eso, para que la gente viva la noche de sus vidas.

Pollstar es la publicación más importante en entretenimiento y cultura que hay en el mundo, y sus premios son como los Grammy o los Óscar del entretenimiento en vivo. Pollstar lidera ese cubrimiento en el mundo. Y tener nominaciones allí es un reconocimiento importante...

Yo me pongo un poquitico romántico, porque para todos los que sumamos este “es un momento”. Para el asistente, que ahorró una plata para venir a a ver un show de su banda soñada y lo que quiere es que sea un punto inolvidable en su vida. Entonces, ¿cómo contribuimos a que lo sea?

The Smashing Pumpkins recordaron lo maravilloso que puede sonar el Movistar Arena de Bogotá. | Foto: BREAKFAST LIVE / MATH VALBUENA

Aquí nadie se tiene que embarrar, no tiene que entrar a un baño de cajita a hacer pipí. Tiene un lugar cubierto, donde sentarse, con gran calidad, al que es fácil llegar y el que es fácil irse. Que no sea traumático un show es importante...

Aquí nadie se tiene que embarrar, no tiene que entrar a un baño de cajita a hacer pipí. Tiene un lugar cubierto, donde sentarse, con gran calidad, al que es fácil llegar y el que es fácil irse. Que no sea traumático un show es importante, que la gente no tenga que sacrificar muchas cosas. Y lo mismo para los artistas, que vienen en un rush de giras internacionales, montados en aviones, yendo, viniendo, durmiendo fuera de su casa por meses; o sea, que es clave que tengan un refugio de tranquilidad dentro de la arena.

Nosotros nos preocupamos mucho por la experiencia, y esto nos ha llevado precisamente a tener diferentes nominaciones. Una fue la nominación a Venue internacional del año, que ya hemos recibido en dos ocasiones. y es un reconocimiento para escenarios fuera de Estados Unidos.

Hemos sido nominados con escenarios como el WiZink Center, que ahora es el Movistar Arena de Madrid, Scotiabank Arena en Canadá, como el Teatro Royal Albert Hall y el O2 Arena de Londres, escenarios icónicos en el mundo del entretenimiento y del show

Hemos sido nominados con escenarios como el WiZink Center, que ahora es el Movistar Arena de Madrid, Scotiabank Arena en Canadá, como el Teatro Royal Albert Hall y el O2 Arena de Londres, escenarios icónicos en el mundo del entretenimiento y del show. Ser el único escenario de Sudamérica en ese top, ya en varias ocasiones, nos llena de satisfacción.

SEMANA: Hay más, porque también lideraron el ranking de asistencia a nivel mundial, en su rango, hace poco...

C.Y.: Empezaron a medir la respuesta del público, y por eso en marzo tuvimos la oportunidad de ocupar el número uno mundial en el ranking de arenas de 10.000 a 15.000 personas, con mayor a su cantidad de asistentes.

El entretenimiento está dinamizando la economía del país y cómo se convirtió en un producto principal de las canasta, digo yo. Después de pandemia, la gente prioriza el entretenimiento, su salud mental, la diversión y demás..

Esto habla también de cómo el entretenimiento está dinamizando la economía del país y cómo se convirtió en un producto principal de las canasta, digo yo. Después de pandemia, la gente prioriza el entretenimiento, su salud mental, la diversión y más...

SEMANA: Uno pensaba que quizás podía haber una saturación, pero la gente sigue yendo y yendo. El nivel de experiencia justifica regresar...

C.Y.: Claro. Y es que cubre todos los gustos. Usted lo decía hace un segundo: aquí ya está viniendo, el show del joropo, el show de Rock y de Metal, el show de pop, el show de niños y la conferencia de Rigoberto Urán...

Tenemos la bendición y fortuna, en este momento, de hacer el 71 por ciento de los eventos que se hacen en Bogotá para públicos entre 4,000 y 20,000 personas...

Tenemos la bendición y fortuna, en este momento, de hacer el 71 por ciento de los eventos que se hacen en Bogotá para públicos entre 4.000 y 20.000 personas. Y hay una cantidad de bandas que no veíamos, que soñábamos con ver, que nunca habían venido y que ahora vienen porque encuentran un escenario de estas condiciones, ¡con esta respuesta del público!

Joaquín Sabina, concierto en Movistar Arena hola y adiós Marzo 12 de 2025 Foto Esteban Vega La_Rotta | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

SEMANA: Y las giras ya la tienen en la mira...

C.Y.: Desde la apertura de la arena, hay un incremento importante de las giras internacionales, que configuraron a Colombia y a Bogotá como destino obligado y estratégico en su recorrido. Un 75% de las las internacionales pasan por Colombia, y a Bogotá puntualmente dentro de este marco...

SEMANA: Muy estratégico el momento en el que llega la Arena, en todo ese estallido que ha hecho de Bogotá una parada inevitable, casi y un foco de turismo...

C.Y.: Somos la quinta ciudad más importante en entretenimiento en este momento en la región y tenemos unos datos importantes de visitantes de países a los que no vienen muchas giras: un porcentaje importante de público de Ecuador, de Perú, de Panamá, de Venezuela, de varios países de Centroamérica donde no llegan estos artistas. Y Bogotá se configura como el destino turístico de entretenimiento.

Somos la quinta ciudad más importante en entretenimiento en este momento en la región. Bogotá se configura como el destino turístico de entretenimiento...

SEMANA: El Movistar también tiene mucho orgullo en sus prácticas sostenibles. Háblenos un poco de eso y si cree que eso ha inspirado también a a otras arenas a seguir un poco ese ejemplo...

C.Y.: Podemos decir que somos el escenario que lideró el concepto de prácticas sostenibles y de prácticas de responsabilidad social en Colombia. Sentimos que es una obligación con el medio ambiente. Sentimos que el medio ambiente de responsabilidad social es un tema importante de abarcar desde cualquier industria en la que nos movamos, y entendemos también que es una forma de conectar con las nuevas generaciones, que cada vez más tienen ese chip de esa responsabilidad dentro. Lo que hacemos es vincular a la gente, vincular a nuestros artistas en un tema de sostenibilidad. Y encontramos eco en varias marcas que nos empezaron a apoyar para cumplir un objetivo: convertirnos en el escenario en modelo de sostenibilidad en América Latina.

Encontramos eco en varias marcas que nos empezaron a apoyar para cumplir un objetivo: convertirnos en el escenario en modelo de sostenibilidad en América Latina...

Ya hay un escenario, por ejemplo, en Estados Unidos, que utiliza 100 por ciento de energía renovable y es 100 por ciento identificado con las prácticas sostenibles. Nosotros vamos por ese camino, nos movemos en unos pilares fundamentales en el tema de sostenibilidad. Trabajamos mucho el tema de responsabilidad social, trabajamos el tema de correcta gestión de residuos y trabajamos el tema de de pedagogía dentro del escenario. Movemos a la gente, para que no solo clasifique dentro escenario, también en su casa. Y todo parte del concepto de nuestra infraestructura. Desde que los accionistas de este espacio lo concibieron, fue como un proyecto con prácticas sostenibles, desde la infraestructura, la iluminación LED, tanques de recolección de aguas lluvia utilizados para los baños, una cantidad de de temas.

Y en el tema de responsabilidad social, estamos vinculando a los artistas, y estamos sembrando bosques. En este momento, tenemos un bosque en Cundinamarca y tenemos un bosque en Palomino, donde estamos sembrando mangle porque puede procesar cuatro veces más carbono que un árbol tradicional. Estamos por todo Colombia moviéndonos en ese tema responsabilidad.

SEMANA: Viene una renovación como la de El Campín, ¿qué va a pasar con el Movistar que conocemos y hemos aprendido a querer ?

C.Y.: Vamos a ser parte de un ecosistema donde el entretenimiento, la cultura y el deporte se van a consolidar en un lugar de la ciudad. Y se va a convertir esto, cada vez más, en un epicentro.

El proyecto de El Campín viene andando, con sus accionistas, su consorcio, con su objeto prioritario, que es el fútbol, y donde también vamos a tener unos conciertos de gran envergadura, que ya vemos en el estadio, pero seguramente con mejores condiciones de infraestructura.

Todo este circuito que se va a generar alrededor de un teatro mucho más pequeño para la Filarmónica, parqueaderos y demás, van a reforzar nuestro nuestro espacio y a mejorar el entorno. Y la arena va a seguir trabajando, creciendo y reafirmándose dentro de dentro de del show de su categoría.

Concierto de Fonseca en el Movistar Arena de Bogotá. | Foto: Fotografía: Camilo Báez.

SEMANA: Seguirá tal y como la conocemos...

C.Y.: Tal cual la conocen, y también con las mejoras que correspondan. Todos los días trabajamos para ofrecer una mejor experiencia, más cómoda y de vanguardia tecnológica dentro del escenario...

SEMANA: Le quería preguntar sobre el panorama en Bogotá, con el Coliseo MedPlus, como el Vive Claro que se va a estrenar. ¿Cómo se vive ese momento entre entre estos escenarios?

C.Y.: Esta oferta de escenarios en Bogotá es una respuesta precisamente a lo que está pidiendo el público, que es mayor entretenimiento y mayores espacios culturales. El MedPlus es una muy buena apuesta en cuanto a infraestructura. Tiene algunas debilidades que no dependen de ellos, actualmente, en el tema de la experiencia, las distancias y demás. Y ahí nos diferenciamos un poquito, al estar en el corazón de Bogotá, con la mejor experiencia. Pero seguirán teniendo eventos con un público superior a los 15.000 o 20.000 personas, y hay unas giras únicas que se darán allá.

El MedPlus es una muy buena apuesta en cuanto a infraestructura. Tiene algunas debilidades que no dependen de ellos, actualmente, en el tema de la experiencia distancias, y demás. Y ahí nos diferenciamos un poquito, al estar en el corazón de Bogotá...

Creo que Vive Claro es una apuesta por un escenario de gran formato, para conciertos de más de 40,000 personas. Yo empieza a complementar el ecosistema y a que el promotor tenga otras alternativas más tecnológicas, pensadas para shows, a la hora del tema del entretenimiento. Ellos buscarán tener una participación importante para esos grandes eventos de gran formato. Pero nosotros seguiremos trabajando en ese gran porcentaje, el que más se hace en Colombia, en Bogotá, incluso en el mundo: el de conciertos de arenas, entre 6,000 13,000 personas.

Caifanes congregó a su rebaño, el 3 de mayo de 2024, en el Movistar Arena de Bogotá. | Foto: Esteban Vega La-Rotta

SEMANA: ¿Algo por añadir sobre lo que es el Movistar hoy y de lo que será en estos años por venir?

C.Y.: Ratificamos nuestro compromiso de trabajar por la experiencia de todos. Venimos consolidándonos como el escenario número uno de Bogotá, y queremos crecer con respecto a 2024. Nuestra apuesta este año es hacer más de 120 shows, 130 shows, y alcanzar ojalá los 900 o el millón de personas que asistan a vivir una experiencia dentro del escenario. Esta es la casa de todos. Es un escenario accesible, un escenario con buena música, con buen espacio cubierto, con buena comida, con para todos. Y seguimos presentando varias de las novedades que tenemos próximamente para un 2025 bien robusto. El mayor porcentaje de giras que pasan en en Colombia, pasan en el segundo semestre por estacionalidad y demás en otros países.

Nuestra apuesta este año es hacer más de 120 shows, 130 shows, y alcanzar ojalá los 900 o el millón de personas que asistan...