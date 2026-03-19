Jorge Celedón regresa a Bogotá y anuncia concierto inolvidable en el Movistar Arena: este es el precio de la boletería

El cantante colombiano Jorge Celedón confirma un concierto en Bogotá, donde se reencontrará con su público en el escenario más importante del país.

“El vallenato necesitaba una canción que hablara del amor gay”: Jorge Celedón sobre el video de su nueva canción

Después de años llevando el vallenato a escenarios internacionales, el artista regresa a la capital con un show que celebra su historia musical y la conexión profunda que ha construido con el público colombiano a lo largo de su trayectoria.

Con un repertorio que ha marcado generaciones y una presencia constante en los escenarios más relevantes, Celedón se prepara para una noche especial en la que reunirá sus grandes éxitos con una propuesta renovada en vivo, pensada para emocionar de principio a fin.

El concierto contará con una dirección técnica y visual que va más allá del formato tradicional, integrando un diseño de iluminación programado, pantallas LED y una puesta en escena contemporánea que transforman el show en una experiencia más inmersiva, poderosa y cercana al público.

“Colombia siempre ha sido el corazón de mi música. Volver a cantar aquí y reencontrarme con la gente es algo que me llena de emoción”, expresó el artista.

Este concierto se realizará bajo la producción de Fénix Entertainment, una de las compañías líderes del entretenimiento en vivo en América Latina.

La colaboración marca el inicio de una nueva etapa en la puesta en escena del artista, con una experiencia en vivo más ambiciosa, tanto en producción como en sonido, alineada con este momento de evolución en su carrera.

A Jorge Celedón lo tuvieron que sacar cargado de su propio concierto, ¿qué pasó?

“Jorge Celedón es un artista que ha construido una relación muy profunda con el público colombiano. Para nosotros es muy importante poder acompañarlo en esta nueva etapa y proyectar su talento e historia”, señaló Patricio O’Ryan, CEO de Fénix Entertainment.

Las entradas para este esperado regreso a la capital estarán disponibles en Tu Boleta. La preventa Movistar Arena iniciará el 24 de marzo y se extenderá hasta el 26 de marzo a las 9:59 a. m., mientras que la venta general comenzará el 26 de marzo a las 10:00 a. m., o antes en caso de agotarse la preventa.

Con este anuncio, Jorge Celedón no solo confirma su regreso a Bogotá, sino también una noche que promete convertirse en una celebración inolvidable para el vallenato y en uno de los eventos musicales más esperados del año en la capital.

Concierto de Jorge Celedón: precios de boletería