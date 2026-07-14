El 12 y 13 de septiembre, el Festival Cordillera regresa al Parque Simón Bolívar en Bogotá para celebrar su quinta edición. Hoy, el festival reveló la distribución oficial de artistas por días de su cartel, que reúne a algunos de los nombres más destacados de la música latinoamericana y en español.

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El sábado 12 de septiembre estará encabezado por Andrés Calamaro, una de las voces más influyentes del rock en español. Desde el Caribe llegarán Beéle, uno de los fenómenos de la nueva música colombiana, y Sean Paul, el artista jamaiquino que convirtió el dancehall en la banda sonora de toda una generación. Ese día también subirán al escenario Grupo Niche, Cultura Profética, Fobia, Dread Mar I, Miguel Mateos, Ed Maverick, Virus, Poligamia, Ke Personajes, Lido Pimienta, Kapanga, Emmanuel Horvilleur, Meme del Real, Nelda Piña y sus Tambores, Paula Pera y el Fin de los Tiempos, Kei Linch y The Latin Brothers.

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El domingo 13 de septiembre será el turno de Ricky Martin, uno de los mayores íconos de la música latina; Caifanes, leyenda indiscutible del rock mexicano y latinoamericano; y Andrés Cepeda, una de las voces más representativas de la música colombiana. Esa jornada también reunirá a Kany García, Panteón Rococó, Bonka, Mägo de Oz, Tan Biónica, Draco Rosa, Vicente García, Diamante Eléctrico, Jarabe de Palo feat. Pedro Capó (Homenaje a Pau Donés), Los Amigos Invisibles, Doctor Krápula, Dante Spinetta, Los de Adentro, Flor de Lava, Árbol de Ojos y Los Estrambóticos.

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Andrés Cepeda tendrá una participación especial en el Festival Cordillera. El sábado 12 de septiembre subirá al escenario junto a Poligamia y el domingo 13 regresará en solitario como uno de los artistas principales de la jornada. Dos shows distintos en un mismo fin de semana que celebrarán dos momentos de su carrera musical.

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*La preventa exclusiva para clientes de los bancos Aval para las entradas por días estará disponible a partir de hoy, 14 de julio. La venta para público general comenzará el 16 de julio a las 11:00 a.m.