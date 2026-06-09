Festival Cordillera reveló el cartel oficial de la edición 2026: una fusión de géneros y sorpresas internacionales

Los grandes eventos musicales continúan ganando protagonismo en Colombia, ofreciendo experiencias cada vez más variadas para los seguidores de distintos géneros y artistas. Cada año, los festivales apuestan por propuestas innovadoras y carteles de alto nivel con el objetivo de atraer a miles de asistentes y consolidarse como referentes de la escena cultural del país.

2026: carrusel actualizable de conciertos en rock (y conciertos afines) a no perderse en Bogotá

En ese contexto, la ciudad de Bogotá se alista para recibir una nueva edición del Festival Cordillera, programada para los días 12 y 13 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. La cita musical buscará reunir a destacados exponentes de diferentes estilos, brindando al público una experiencia cargada de diversidad sonora y momentos memorables.

Para 2026, el festival mantendrá la esencia que lo ha caracterizado en versiones anteriores, aunque con nuevas apuestas diseñadas para enriquecer la experiencia de los asistentes. Los organizadores han trabajado en una propuesta renovada que pretende conectar generaciones a través de la música y rendir homenaje a artistas que han dejado huella en el panorama latinoamericano e internacional.

La expectativa gira en torno al cartel oficial y a las sorpresas preparadas para esta edición que promete convertirse nuevamente en uno de los encuentros musicales más importantes del año, reviviendo recuerdos, emociones y grandes éxitos de las figuras que integran el esperado line-up del evento.

Artistas confirmados en el ‘line-up’ del Festival Cordillera 2026

De acuerdo con la información oficial que lanzó Páramo Presenta, el cartel de esta edición está encabezado por Ricky Martin, Andrés Calamaro, Sean Paul, Beéle, Caifanes, Kany García, Cultura Profética, Grupo Niche, Bonka, Andrés Cepeda, Panteón Rococó, Dread Mar I, Draco Rosa, Poligamia, Diamante Eléctrico, Vicente García, Mago de Oz, Fobia, Ed Maverick, Miguel Mateos, Jarabe de Palo, Los amigos invisibles, Los de adentro, entre otros.

Aquí el cartel con el resto de artistas que conforman esta edición: