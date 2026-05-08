Bogotá se prepara para vivir uno de los espectáculos más impactantes del pop latino en los últimos años. Tini regresa a Colombia el próximo 18 de septiembre al Movistar Arena con FUTTTURA, un show que no solo marca un nuevo capítulo en su carrera, sino que redefine la experiencia de los conciertos en vivo.

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Luego de arrasar en Argentina con un formato completamente innovador, FUTTTURA aterriza en Colombia como una de las apuestas más ambiciosas del entretenimiento actual: una experiencia inmersiva que combina música, moda, tecnología, arquitectura escénica y storytelling visual en un solo lugar.

FUTTTURA es un viaje a través de la evolución artística de Tini. Dividido en actos, el show recorre sus distintas eras musicales y emocionales, llevando al público desde sus inicios hasta su consolidación como uno de los íconos más importantes del pop latino contemporáneo.

En el escenario, la magnitud es evidente: tres plataformas monumentales, estructuras móviles, una pantalla LED de gran formato, banda en vivo y un cuerpo de baile de alto nivel construyen una narrativa visual que transforma cada canción en un universo propio.

Pero la experiencia no termina ahí. FUTTTURA ha sido concebido como un ecosistema completo, donde el público no solo asiste a un show, sino que hace parte de él: una puesta en escena que juega con la emoción, la cercanía y el asombro, elevando el estándar de los espectáculos en vivo en la región.

Tini confirma concierto en Bogotá para 2026 Foto: Cortesía

Durante la noche, los fans podrán cantar a todo pulmón algunos de los éxitos más importantes de su carrera como Miénteme, La Triple T, Carne y Hueso, Cupido, 22 y Fresa, entre muchos otros, en un recorrido que conecta generaciones y momentos clave de su historia musical.

El impacto de FUTTTURA ya se ha sentido a nivel internacional, con momentos virales, invitados sorpresa y una conversación global que posiciona este proyecto como un hito cultural dentro de la industria. Ahora, Colombia será testigo de esta experiencia que promete ser inolvidable.

Con una audiencia cada vez más sólida en el país y una conexión genuina con sus fans, el regreso de Tini es un reencuentro esperado, una celebración colectiva y una oportunidad única de vivir en primera fila uno de los shows más comentados del momento.

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Concierto de Tini en Bogotá

Preventa

Las entradas estarán disponibles en preventa Movistar del 11 de mayo a las 12:00 p. m. al 12 de mayo a las 11:59 a. m. y la venta general del 13 de mayo a las 12:00 p. m. (o antes, en caso de agotar la preventa Movistar); se espera una alta demanda para una noche que, sin duda, quedará marcada en la memoria del público colombiano.

Precios de la boletería para el concierto de Tini en Bogotá. Foto: Cortesía

Datos

Lugar : Movistar Arena

: Movistar Arena Fecha : 18 de septiembre

: 18 de septiembre Hora 8:00 p. m.

8:00 p. m. Apertura de puertas: 6:00 p. m.

Los fans deben prepararse para vivir una experiencia única con una de las artistas pop más importantes del momento, en un concierto que combina música, baile y una producción de alto nivel que ha conquistado escenarios en todo el mundo.