Rock al Parque cumple 30 años: la programación especial que llegará al festival promete mucha música

El 2026 ha sido un año marcado por la llegada de múltiples artistas y agrupaciones al país, permitiendo el reencuentro de miles de fanáticos con figuras destacadas de la música. La industria abrió espacio para espectáculos de gran nivel, en los que distintos talentos internacionales y nacionales han compartido parte de sus trayectorias sobre el escenario.

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Entre los eventos que más expectativa generan entre el público colombiano se encuentra Rock al Parque, festival que se realiza cada año con una propuesta renovada y enfocada en la diversidad musical. Cada edición ofrece una mezcla de sonidos, géneros y artistas que convierten este encuentro en uno de los espacios culturales más importantes y concurridos del país.

Al conmemorar tres décadas, la organización del festival cuenta con una programación especial y distinta, la cual incluye conciertos en distintas zonas de Bogotá, exposiciones significativas y conmemorativas, vinilos con bandas del festival, el lanzamiento de un libro, encuentros con periodismo musical, una serie audiovisual y espacios interactivos.

Bogotá tendrá jornadas llenas de música. Foto: Colprensa

Esto pretende que el evento cruce las barreras del Parque Simón Bolívar y se expanda por la capital, presentando esa esencia que hay con estos géneros que pisan el emblemático escenario.

“A esta apuesta se suma ‘Rock al Parque llega a tu barrio’, una franja itinerante de los Escenarios Móviles del Idartes que recorre distintas localidades de Bogotá. Aquí, el festival se desplaza: sale al encuentro de otros públicos y reconoce que la escena se construye, en buena medida, en los barrios”, informó Idartes.

“A través de un nutrido diálogo con las mesas de rock y metal de la ciudad, se propiciarán espacios de debate con las y los ciudadanos, reconociendo en estos escenarios una memoria activa y una capacidad de gestión fundamentales para el desarrollo de la escena”, agregó.

No obstante, se anunció una dinámica en la que se dará visibilidad a bandas emergentes, permitiéndoles ser parte del evento desde una óptica distinta y especial.

“Rock al Parque convocará en La Media Torta a agrupaciones destacadas de la convocatoria que, aunque no harán parte del cartel central, encontrarán aquí un espacio de visibilidad y encuentro. La iniciativa pretende desplazar el centro, abrir otras posibilidades de escucha y reafirmar una idea que ha acompañado al festival desde sus inicios: que la escena no se agota en la tarima principal, sino que se construye en múltiples lugares y con distintas voces”, aseveró el comunicado.

En el marco cultural, habrá foros de periodismo musical, los cuales serán del 7 al 9 de octubre, y abordarán temáticas que rodean al género y los sonidos alternativos dentro de la industria.