Al iniciar mayo también sabía que empezaría la cuenta regresiva por saber cuál sería la lista de 26 convocados de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Pasados cuatro días, ya hay indicios de cuáles podrían ser los elegidos finales por parte de Néstor Lorenzo. Aunque no haya una publicación oficial, la marca patrocinadora de la Tricolor, Interrapidísimo, dio indicios del grupo iría.

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En un video donde la finalidad era exaltar a las madres de los jugadores del equipo cafetero justo durante el mes de las madres, se vio que seleccionaron a 26. Precisamente ese es el número de deportistas que deberán llamar a la Selección.

También llama poderosamente la atención que en todas las posiciones hay jugadores; tres arqueros, ocho defensas, nueve volantes y el restante número de delanteros.

Y aunque la analogía ya es muy obvia, sabrás que estamos hablando de…



Álvaro Montero - Camilo Vagas - Daniel Muñoz - David Ospina - Dávinson Sánchez - Déiver Machado - Jhon Lucumí - Johan Mojica - Juan David Cabal - Santiago Arias - Yerson Mosquera - James Rodríguez ... pic.twitter.com/GI25mWQmAH — Inter Rapidísimo (@Interrapidisimo) May 4, 2026

Estos son los jugadores mencionados en el video:

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield - ARG) Camilo Vagas (Atlas - MEX) Daniel Muñoz (Crystal Palace - ING) David Ospina (Atlético Nacional - COL) Dávinson Sánchez (Galatasaray - TUR) Déiver Machado (Nantes - FRA) Jhon Janer Lucumí (Bologna - ITA) Johan Mojica (Mallorca - ESP) Juan David Cabal (Juventus - ITA) Santiago Arias (Independiente - ARG) Yerson Mosquera (Wolverhampton - ING) James Rodríguez (Minnesota - USA) Gustavo Puerta (Racing - ESP) Jaminton Campaz (Rosario Central - ARG) Jefferson Lerma (Crystal Palace - ING) Jhon Arias (Palmeiras - BRA) Jorge Carrascal (Flamengo - BRA) Juan Fernando Quintero (River Plate ARG) Kevin Castaño (River Plate ARG) Richard Ríos (Benfica - POR) Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama - BRA) Jhon Córdoba (Krasnodar - RUS) Johan Carbonero (Inter de Porto Alegre - BRA) Luis Díaz (Bayern Múnich - ALE) Luis Javier Suárez (Sporting - POR) Rafael Santos Borré (Inter de Porto Alegre - BRA)

En Colombia está casi cantado que esos serán los llamados, que no habrá muchos cambios y tampoco sorpresas de alguna citación de última hora.

Algunas lesiones rumbo al Mundial

Lo único que podría llegar a modificar dicha lista que fue publicada en las últimas horas de forma extraoficial, sería una lesión de consideración. Justo este fin de semana uno que está entre los mencionados y otro que ha hecho parte del proceso sufrieron problemas físicos.

“El Club América informa que nuestro jugador, Cristian Borja, sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, fue el parte médico dadi por el Club América, de México, de un lateral que ha sido llamado.

Cristian Borja, del Club América y la Selección Colombia Foto: Getty Images

Otro que sí está en los ‘convocados’ de la marca transportadora es Déiver Machado. Este sería el reemplazo de Johan Mojica en caso de sanción o lesión, y prendió las alarmas por salir “lesionado al minuto 26 en el partido de Nantes ante Marsella”.

“Confirman desde el club que sufrió un calambre en el cuádriceps y estará bajo observación”, informó el periodista Felipe Sierra.

Déiver Machado, lateral izquierdo de proceso extenso en Selección Colombia. Foto: Getty Images

Para determinar si la convocatoria oficial es la que se menciona habrá que esperar a finales del mes en curso. Por esos días, Néstor Lorenzo junto a la Federación Colombiana de Fútbol deberá informar al país los seleccionados para representar a la nación en la Copa Mundo 2026.

Como plazo máximo, se habla del 30 de mayo próximo. Entre el 27 y 30 del quinto mes se espera que ya haya una certeza respecto a los citados.