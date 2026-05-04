Ni la chilena de João Pedro salva al Chelsea: pesadilla en la Premier League, ahora ante Nottingham Forest

Batacazo del Nottingham Forest ante el Chelsea, este lunes 4 de mayo de 2026, por la jornada 35 de la Premier League. En Stamford Bridge, The Blues cayeron por 3-1 y ante la mirada atenta de su afición, que parece no aguantar una decepción más.

Nottingham Forest celebrando su triunfo en Stamford Bridge ante Chelsea. Foto: Getty Images

Así, Chelsea suma seis derrotas consecutivas en esta Premier League. La última vez que ganó fue el 4 de marzo, a domicilio y por 4-1 sobre Aston Villa. La pesadilla sigue para el equipo inglés, que se aleja de los puestos europeos.

Por su parte, Nottingham Forest dio un verdadero golpe de autoridad y, con estos tres puntos ante Chelsea, llega a 42 en la tabla de posiciones. Está en la casilla 16, y le saca ocho de diferencia al West Ham (18), que está en zona de descenso.

Chelsea se ubica en el puesto nueve de la tabla de posiciones con 48 puntos, y la noticia está en que cada vez más se aleja de los puestos europeos de cara a la siguiente temporada. La preocupación es total.

Lo único que podría maquillar este irregular año del Chelsea sería ganar la FA Cup. Está instalado en la gran final, ante Manchester City, que se jugará el 16 de mayo de 2026, perfilándose como una serie llamativa.

La FA Cup es el único torneo que le queda al Chelsea. Se le terminaron por completo las opciones en este curso.

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Contrastes: mal resultado, pero golazo de chilena de João Pedro

Corría el minuto 90+3′ del partido, cuando João Pedro se inventó una espectacular chilena que acabó dejando boquiabierto a más de uno. Se perfila como uno de los mejores goles de la temporada, aunque apenas fue el descuento del Chelsea (3-1).

¡ES EL GOL DE LA PREMIER! Joao Pedro la paró de pecho y clavó una chilena infernal al ángulo para estampar el 1-3 del Chelsea ante Forest.



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Nottingham Forest pegó desde el arranque. Apenas a los 2′, Taiwo Awoniyi puso el 1-0 a favor de los Tricky Trees. Luego, Igos Jesus Maciel amplió a 2-0 la ventaja (15′), y finalmente, sobre los 52′, el mismo Awoniyi puso a tres la diferencia.