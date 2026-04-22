Chelsea anunció este miércoles que Liam Rosenior abandona el cargo de entrenador del primer equipo, menos de cuatro meses después de su contratación hasta 2032, pagando así una racha catastrófica del club, que perdió siete de sus ocho últimos partidos.

El técnico inglés, de 41 años, que llegó procedente del Estrasburgo francés para suceder al italiano Enzo Maresca en enero, dirigió al Chelsea en 23 partidos. Además de la actual mala racha en la Premier League, con él al mando el equipo londinense fue eliminado en la Copa de la Liga inglesa y en la Liga de Campeones europea.

Liam Rosenior, ahora exDT del Chelsea. Foto: AP

Los Blues estarán dirigidos hasta final de temporada por Calum McFarlane, que ya fue entrenador interino en enero, entre la salida de Maresca y la llegada de Rosenior.

Estevao, de Chelsea, sin Mundial 2026 con Brasil

Pep Guardiola da parte de tranquilidad en Manchester City: pronunciamiento sobre Rodri

Comunicado oficial de Chelsea

“En nombre de todos en el Chelsea FC, nos gustaría dejar constancia de nuestro agradecimiento a Liam y a su equipo por todo el esfuerzo realizado durante su tiempo en el Club”, inicia la misiva alojada en la página web.

“Liam siempre se ha comportado con la máxima integridad y profesionalidad desde su nombramiento a mitad de temporada”, agradecieron.

“Esta no ha sido una decisión que el Club haya tomado a la ligera; sin embargo, los resultados y el rendimiento recientes no han estado a la altura de las expectativas, y aún queda mucho por jugar esta temporada. Todos en el Chelsea FC le deseamos a Liam mucho éxito en el futuro”, precisaron.

Anunciando quién estará a cargo de manera temporal, expresaron: “Calum McFarlane se hará cargo del equipo como entrenador interino hasta el final de la temporada, con el apoyo del cuerpo técnico del club, mientras nos esforzamos por lograr la clasificación para competiciones europeas y avanzar en la FA Cup".

10 técnicos, en 10 años

Aquel equipo que fuese campeón de Champions League, del mundo y protagonista de Premier League, ha perdido algo la brújula que tenía. En sus últimos diez años, diez nombres han pasado por su banquillo técnico sin el éxito esperado.

El último en ‘rodar’ fue Rosenior, por el cual apostaron para un proyecto de larga duración, que tan solo duró 3 meses y algunos días.

Liam Rosenior

Llegó: 6 de enero de 2026

Salida: 22 de abril de 2026

Calum McFarlane

Llegó: 1 de enero de 2026

Salida: 6 de enero de 2026

Enzo Maresca

Llegó: 3 de junio de 2024

Salida: 1 de enero de 2026

Enzo Maresca, otro DT 'quemado' en Chelsea. Foto: AP

Mauricio Pochettino

Llegó: 1 de junio de 2023

Salida: 21 de mayo de 2024

Frank Lampard (2ª etapa)

Llegó: 6 de abril de 2023

Salida: 28 de mayo de 2023

Bruno Saltor

Llegó: 3 de abril de 2023

Salida: 6 de abril de 2023

Graham Potter

Llegó: 8 de septiembre de 2022

Salida: 2 de abril de 2023

Un mal inicio en Champions League condenó a Thomas Tuchel. Foto: AFP

Thomas Tuchel

Llegó: 26 de enero de 2021

Salida: 7 de septiembre de 2022

Frank Lampard (1ª etapa)

Llegó: 4 de julio de 2019

Salida: 25 de enero de 2021

Maurizio Sarri

Llegó: 14 de julio de 2018

Salida: 16 de junio de 2019

*Con información de AFP.