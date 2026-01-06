Chelsea presentó a su nuevo director técnico: llega desde Francia y firma hasta 2032

Chelsea ya le consiguió reemplazo al italiano Enzo Maresca. Este martes, a primera hora del día, anunciaron la llegada de Liam Rosenior como nuevo director técnico para lo que resta de la temporada.

El estratega británico viene de dirigir al Racing de Estrasburgo en la Ligue 1 de Francia y firmó un contrato de larga duración hasta el año 2032.

Rosenior había anunciado horas antes un “acuerdo verbal” con el club de Londres, durante una conferencia de prensa en el Estadio de La Meinau, en Estrasburgo.

“Confiarme ese rol significa muchísimo para mí, y tengo que dar las gracias a todas las personas implicadas por esta oportunidad y por la confianza que me otorgan. Daré todo por aportar a este club el éxito que merece”, reaccionó en un comunicado oficial emitido por el Chelsea FC.

El técnico, de 41 años, reveló cuál será su filosofía para este proyecto que inicia con el respaldo de los máximos accionistas. “Creo profundamente en el trabajo de equipo, con unidad, solidaridad, en el hecho de trabajar los unos por los otros, y esos valores estarán en el corazón de todo lo que hagamos. Serán el fundamento de nuestro éxito”, agregó.

Chelsea suma otro cambio de entrenador

Para el Chelsea, Liam Rosenior supone el sexto entrenador permanente de la era BlueCo, que arrancó en 2022, tras Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino y Enzo Maresca.

Su predecesor italiano dejó el banquillo de Stamford Bridge el día de Año Nuevo, con el equipo inmerso en una mala racha de resultados (una victoria en siete partidos de Premier League) y tensiones internas.

Maresca conquistó la modesta Conference League en su primera temporada, y después el Mundial de Clubes tras derrotar al París Saint-Germain en la final.

¿Quién es Liam Rosenior?

El prestigio de Rosenior aumentó tras una exitosa temporada 2024-2025 en Estrasburgo, equipo al que clasificó para competición europea.

En Inglaterra, este antiguo defensor del Fulham, Reading y Brighton, inició su carrera de entrenador principal en el Hull City, en la segunda división de ese país. Nunca ha dirigido en la Premier League.

Cabe recordar que el Racing de Estrasburgo pertenece a los mismos dueños del Chelsea, de ahí que haya sido tan sencilla la negociación para finalizar su contrato en Francia y darle las llaves de los blues para el remate de la temporada.

“Liam ha demostrado que puede construir equipos con una filosofía de juego clara, a la vez que impone el más alto nivel a sus jugadores, tanto dentro como fuera de la cancha. Si bien se seguirá prestando atención al desarrollo de los jugadores, las expectativas y ambiciones del club siguen siendo altas”, apunta el comunicado.

Chelsea marcha en la quinta posición de la Premier League y está luchando por meterse a octavos de final de la Champions League, escenario que pondrá a prueba la corta experiencia de Rosenior.

*Con información de la AFP.