Deportes

Chelsea presentó a su nuevo director técnico: llega desde Francia y firma hasta 2032

La junta directiva del cuadro londinense solo tardó unos días para concretar al reemplazo del italiano Enzo Maresca.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

6 de enero de 2026, 11:37 a. m.
Enzo Fernández, volante argentino del Chelsea FC
Enzo Fernández, volante argentino del Chelsea FC Foto: Offside via Getty Images

Chelsea ya le consiguió reemplazo al italiano Enzo Maresca. Este martes, a primera hora del día, anunciaron la llegada de Liam Rosenior como nuevo director técnico para lo que resta de la temporada.

El estratega británico viene de dirigir al Racing de Estrasburgo en la Ligue 1 de Francia y firmó un contrato de larga duración hasta el año 2032.

El listado de candidatos para reemplazar a Ruben Amorim en Manchester United: hay un favorito

Rosenior había anunciado horas antes un “acuerdo verbal” con el club de Londres, durante una conferencia de prensa en el Estadio de La Meinau, en Estrasburgo.

“Confiarme ese rol significa muchísimo para mí, y tengo que dar las gracias a todas las personas implicadas por esta oportunidad y por la confianza que me otorgan. Daré todo por aportar a este club el éxito que merece”, reaccionó en un comunicado oficial emitido por el Chelsea FC.

Vehículos

Los nuevos carros de la Fórmula 1: los cambios extremos que tendrán los monoplazas; prometen más emoción y potencia para 2026

Deportes

Sebastián Villa se pronunció sobre su llegada a River Plate: envió mensaje a Marcelo Gallardo

Deportes

Barrista de Santos apretó a Gabigol en plena presentación oficial: video revela qué le dijo

Deportes

¿Cómo ver en vivo al Bayern Múnich, de Luis Díaz, contra RB Salzburgo? No va por señal tradicional

Deportes

Las primeras palabras del refuerzo venezolano de América de Cali que dejan expectativa: “Trabajaremos muy fuerte”

Deportes

Goleador argentino rechazó al América de Cali por llegar a otro campeón del FPC: “La oferta era buena”

Deportes

Hay nueva versión del negocio entre River Plate y José Enamorado: esto pasó con Gremio

Deportes

Gigante de Inglaterra se lanzó por Vinicius Jr: la oferta asciende a 160 millones de euros

Deportes

Al último minuto, Enzo Fernández salvó al Chelsea y Reed apagó al Liverpool: Así quedó la tabla de la Premier League

Deportes

Los tres técnicos que suenan para reemplazar a Enzo Maresca en el Chelsea

El técnico, de 41 años, reveló cuál será su filosofía para este proyecto que inicia con el respaldo de los máximos accionistas. “Creo profundamente en el trabajo de equipo, con unidad, solidaridad, en el hecho de trabajar los unos por los otros, y esos valores estarán en el corazón de todo lo que hagamos. Serán el fundamento de nuestro éxito”, agregó.

Chelsea suma otro cambio de entrenador

Para el Chelsea, Liam Rosenior supone el sexto entrenador permanente de la era BlueCo, que arrancó en 2022, tras Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino y Enzo Maresca.

Su predecesor italiano dejó el banquillo de Stamford Bridge el día de Año Nuevo, con el equipo inmerso en una mala racha de resultados (una victoria en siete partidos de Premier League) y tensiones internas.

Maresca conquistó la modesta Conference League en su primera temporada, y después el Mundial de Clubes tras derrotar al París Saint-Germain en la final.

Gigante de Inglaterra se lanzó por Vinicius Jr: la oferta asciende a 160 millones de euros

¿Quién es Liam Rosenior?

El prestigio de Rosenior aumentó tras una exitosa temporada 2024-2025 en Estrasburgo, equipo al que clasificó para competición europea.

En Inglaterra, este antiguo defensor del Fulham, Reading y Brighton, inició su carrera de entrenador principal en el Hull City, en la segunda división de ese país. Nunca ha dirigido en la Premier League.

Cabe recordar que el Racing de Estrasburgo pertenece a los mismos dueños del Chelsea, de ahí que haya sido tan sencilla la negociación para finalizar su contrato en Francia y darle las llaves de los blues para el remate de la temporada.

“Liam ha demostrado que puede construir equipos con una filosofía de juego clara, a la vez que impone el más alto nivel a sus jugadores, tanto dentro como fuera de la cancha. Si bien se seguirá prestando atención al desarrollo de los jugadores, las expectativas y ambiciones del club siguen siendo altas”, apunta el comunicado.

Chelsea marcha en la quinta posición de la Premier League y está luchando por meterse a octavos de final de la Champions League, escenario que pondrá a prueba la corta experiencia de Rosenior.

*Con información de la AFP.

Más de Deportes

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (derecha), y el piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), compiten durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas, en el circuito de Las Vegas Strip, en Las Vegas, Nevada, el 22 de noviembre de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)

Los nuevos carros de la Fórmula 1: los cambios extremos que tendrán los monoplazas; prometen más emoción y potencia para 2026

Sebastián Villa abrió la puerta para jugar en River Plate.

Sebastián Villa se pronunció sobre su llegada a River Plate: envió mensaje a Marcelo Gallardo

Gabigol fue presentado oficialmente como nuevo fichaje de Santos.

Barrista de Santos apretó a Gabigol en plena presentación oficial: video revela qué le dijo

MANCHESTER, ENGLAND - JANUARY 4: Enzo Fernandez of Chelsea gestures during the Premier League match between Manchester City and Chelsea at Etihad Stadium on January 4, 2026 in Manchester, England. (Photo by Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images)

Chelsea presentó a su nuevo director técnico: llega desde Francia y firma hasta 2032

El encuentro entre Bayern Múnich y RB Salzburgo puede ser el primero de Luis Díaz en 2026.

¿Cómo ver en vivo al Bayern Múnich, de Luis Díaz, contra RB Salzburgo? No va por señal tradicional

Darwin Machís, volante venezolano.

Las primeras palabras del refuerzo venezolano de América de Cali que dejan expectativa: “Trabajaremos muy fuerte”

América de Cali no pudo tener a un goleador argentino: el jugador prefirió la oferta de otro equipo en Colombia.

Goleador argentino rechazó al América de Cali por llegar a otro campeón del FPC: “La oferta era buena”

¿Qué pasó con el negocio entre River Plate y Enamorado? Parece que Gremio fue el único en ofertar.

Hay nueva versión del negocio entre River Plate y José Enamorado: esto pasó con Gremio

Imagen de la Vuelta al Táchira.

La Vuelta al Táchira en zozobra: veredicto definitivo tras la captura de Maduro por orden de Trump en Venezuela

Beisbolista venezolano / Nicolás Maduro capturado.

Así fue la contundente reacción de la Liga Venezolana de Béisbol tras la captura de Nicolás Maduro por orden de Trump

Noticias Destacadas