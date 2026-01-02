Deportes

Este sería el nuevo técnico de Chelsea: lo confirman como el principal favorito de la lista

Los ‘blues’ buscan un nuevo timonel, tras la sorpresiva destitución del italiano Enzo Maresca.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

2 de enero de 2026, 2:57 p. m.
Cole Palmer, figura del Chelsea de Inglaterra. Foto: Getty Images via AFP

Chelsea busca nuevo técnico en el mercado de fichajes tras la destitución del italiano Enzo Maresca. La lista de candidatos tiene un principal favorito, aunque todavía falta sellar el acuerdo.

De acuerdo a Fabrizio Romano, la dirigencia de los blues tiene una lista de nombres en la que el inglés Liam Rosenior está de primero.

Manchester City y Haaland le dan un regalo de año nuevo al Arsenal: Así quedó la tabla de la Premier League

El exfutbolista de 41 años es el actual técnico del Racing de Estrasburgo, equipo francés que pertenece a los mismos dueños del Chelsea.

Su carrera en Inglaterra empezó en Brighton, luego paso por Derby County y hasta 2024 dirigió al Hull City.

