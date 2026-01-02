Este sería el nuevo técnico de Chelsea: lo confirman como el principal favorito de la lista

Chelsea busca nuevo técnico en el mercado de fichajes tras la destitución del italiano Enzo Maresca. La lista de candidatos tiene un principal favorito, aunque todavía falta sellar el acuerdo.

De acuerdo a Fabrizio Romano, la dirigencia de los blues tiene una lista de nombres en la que el inglés Liam Rosenior está de primero.

Manchester City y Haaland le dan un regalo de año nuevo al Arsenal: Así quedó la tabla de la Premier League

El exfutbolista de 41 años es el actual técnico del Racing de Estrasburgo, equipo francés que pertenece a los mismos dueños del Chelsea.

Su carrera en Inglaterra empezó en Brighton, luego paso por Derby County y hasta 2024 dirigió al Hull City.

“Liam Rosenior sigue siendo el principal candidato en la lista para convertirse en el nuevo entrenador del Chelsea. Está muy bien valorado por la jerarquía del Chelsea como se reveló hace semanas, es el principal candidato según se informa hoy”, informó Fabrizio.

El otro nombre que interesa en el club londinense es el español Andoni Iraola, sin embargo, su contrato actual con el Bournemouth hace difícil que lo puedan fichar.

¿Qué pasó con Enzo Maresca?

La afición del Chelsea todavía no pasa el trago amargo por la destitución de Enzo Maresca, quien había ganado el Mundial de Clubes y la Conference League en la temporada anterior.

Este divorcio se produce después de unas últimas semanas de tensión, tanto dentro como fuera del terreno de juego. “Con objetivos clave aún por alcanzarse en cuatro competiciones, entre ellos la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el club consideran que un cambio daría al equipo las mejores opciones para encarrilar la temporada”, escribieron en el comunicado oficial.

Este sería el primer fichaje del Barcelona para 2026: se lo pelea contra Inter y Juventus

El comunicado conjunto sugiere una decisión de mutuo acuerdo. De hecho, Maresca se había quejado de la falta de apoyo que percibía por parte de los dirigentes del club, y estos últimos le reprochaban los discretos resultados de los últimos tiempos.

En los cinco últimos años han pasado cinco entrenadores por el banquillo de Stamford Bridge: Frank Lampard (dos etapas), Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino y Maresca, llegado en el verano europeo de 2024 procedente del Leicester City.

Enzo Maresca dejó de ser el técnico de Chelsea. Foto: AP

Entrenador interino contra Manchester City

Mientras se toma una decisión definitiva, el equipo profesional estará bajo las órdenes de Calum McFarlane como técnico interino.

“Han sido 24 horas de locura, un torbellino como se pueden imaginar, pero también muy divertido y emocionante”, dijo el habitualmente entrenador del Chelsea Sub-21.

Su primer examen será contra el Manchester City de Pep Guardiola, un reto de máxima exigencia justo después de haber destituido a Maresca.

“No sabemos qué nos depara el futuro después de este partido, pero ahora mismo, el objetivo es simplemente preparar a los chicos para el partido contra el Manchester City el domingo. En eso es en lo único que estoy centrado”, señaló McFarlane.