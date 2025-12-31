Deportes

Este sería el primer fichaje del Barcelona para 2026: se lo pelea contra Inter y Juventus

Inicia el mercado de invierno en Europa con un posible regreso desde el Al-Hilal de Arabia Saudita.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

31 de diciembre de 2025, 6:03 p. m.
Barcelona prepara un batacazo en el mercado de fichajes.
Barcelona prepara un batacazo en el mercado de fichajes. Foto: Getty Images

Este 1 de enero arranca el mercado de invierno en las principales ligas europeas. Barcelona no tiene planeado hacer grandes movimientos, sin embargo, surgió una oportunidad para reforzar la línea defensiva.

De acuerdo a Fabrizio Romano, João Cancelo está interesado en salir del Al-Hilal y su deseo es volver a Europa para la segunda parte de la temporada.

Cancelo ya vistió los colores del Barcelona en la temporada 2023/24, dando una mano importante al equipo entonces dirigido por Xavi Hernández.

Luis Díaz aparece como candidato al Balón de Oro en año de Mundial: sorprende a Lamine Yamal, Haaland y Mbappé

El portugués es una carta atractiva por su polivalencia para cubrir cualquiera de los dos perfiles. Durante su paso por España jugó como lateral izquierdo y derecho, factor que llamaría la atención de Hansi Flick.

Y es que el Barcelona ha generado dudas por su trabajo defensivo. Aunque marcha líder de la liga española, el cuerpo técnico ha tenido que improvisar por lesiones y bajo rendimiento de algunas piezas.

Cancelo podría ser la solución para esos males, sumado a que ya conoce la ciudad, es un refuerzo de renombre y llegaría en condición de préstamo sin mayores sobrecostos para el club.

Inter y Juventus también preguntaron

La salida de João Cancelo ha generado ruido en Europa, donde hay varios equipos pendientes de su situación para contratarlo en el mercado de invierno con una importante rebaja de salario teniendo en cuenta lo que gana en Arabia Saudita.

“El Inter se ha acercado a su campamento para pedir las condiciones del acuerdo de préstamo, buscando un nuevo lateral derecha de vuelta”, indicó Fabrizio.

Este movimiento de Cancelo también estaría relacionado con su sueño de ser convocado al Mundial 2026, pues ha perdido lugar en la selección portuguesa.

Barcelona y Juventus también pidieron detalles del acuerdo en los últimos días, esperando pronto los comentarios finales de Al-Hilal”, sentenció el periodista italiano.

João Cancelo tiene 31 años y viene de jugar 45 partidos oficiales en Arabia. Su aporte total fue de 3 goles y 14 asistencias, números nada despreciables para un defensor.

En Barcelona hablan de Cancelo

La exclusiva de Fabrizio Romano ya hizo eco en Barcelona, donde no hablan de otra cosa que no sea la posibilidad de repatriar a Cancelo para el resto de la temporada.

“Pese a que solo jugó una temporada en el Barça, Cancelo siempre ha declarado su amor por el club azulgrana, además del Benfica, donde se formó. De hecho, antes de firmar por el Al-Hilal, el portugués apuró al máximo para ver si el Barça podía encajar su cesión o fichaje, pero finalmente no se dio”, expresa Mundo Deportivo.

Joao Cancelo gritando el 2-0 parcial del Barcelona sobre 17'.
Joao Cancelo gritando el 2-0 parcial del Barcelona sobre 17'. Foto: AP

La dirección deportiva del Barcelona, encabezada por Deco, ya está trabajando para presentarle la primera oferta al entorno de Cancelo.

“La dirección deportiva blaugrana está sondeando el mercado para incorporar un defensa, después de que a Andreas Christensen le hayan diagnosticado una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le mantendrá unos cuatro meses de baja”, aseguró Sport.

