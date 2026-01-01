Fútbol - Inglaterra - Premier League

Manchester City vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Premier League

Palpitamos la previa del choque entre Manchester City y Chelsea. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Michael Oliver.

1 de enero de 2026, 11:55 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Manchester City y Chelsea, por la fecha 20 de la Premier League, se jugará el próximo domingo 4 de enero, a partir de las 12:30 horas, en el Etihad Stadium.

Así llegan Manchester City y Chelsea

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City viene de un resultado igualado, -, ante Sunderland. Antes de este empate, tiene una seguidilla de 4 partidos sin derrotas, con 11 goles a favor frente a 1 encajado.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea viene de empatar 2-2 ante Bournemouth. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 7 goles y le han marcado 6 tantos.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue Manchester City quien ganó 3 a 1.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 40 puntos (13 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 30 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (8 PG - 6 PE - 5 PP).

Michael Oliver es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4519143225
2Manchester City4018131426
3Aston Villa391912347
4Liverpool321810264
5Chelsea301986511

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 20: vs Chelsea: 4 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Brighton and Hove: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Manchester United: 17 de enero - 07:30 horas
  • Fecha 23: vs Wolverhampton: 24 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 24: vs Tottenham: 1 de febrero - 11:30 horas

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 21: vs Fulham: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Brentford: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Crystal Palace: 25 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 24: vs West Ham United: 31 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 25: vs Wolverhampton: 7 de febrero - 10:00 horas

Horario Manchester City y Chelsea, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

