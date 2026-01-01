Manchester City y Haaland le dan un regalo de año nuevo al Arsenal: Así quedó la tabla de la Premier League

Manchester City, con Erling Haaland los 90 minutos, terminó bastante frustrado este 1 de enero en un partido con pocas emociones y pálido en el marcador. El favorito no pudo doblegar al Sunderland, que construyó una muralla y se mantiene invicto en casa esta temporada. Los dirigidos por Pep Guardiola ceden en la tabla y ahora toman ventaja del líder Arsenal, que recibe con los brazos abiertos este regalo de comienzo de año.

Ahora, Manchester City se tiene que conformar con el segundo lugar de la tabla de la Premier League con 41 puntos y cede terreno ante el Arsenal, que avanza desde el primer lugar con 45 unidades. Los ‘Gunners’ sí hicieron la tarea y derrotaron 4-1 al tercer clasificado por ahora, Aston Villa, que suma 39 puntos y nuevamente fue testigo de otro show de palabras de Dibu Martínez.

Sunderland le hizo frente al favorito en el estadio de Luz y no le permitió abrir el marcador con el imbatible Haaland como nueve de área. Este club es recién ascendido en la Premier League y por ahora se sitúa en la séptima posición con 29 puntos tras 19 jornadas. Hace la tarea y se acerca a puestos de torneo UEFA la próxima campaña.

Phil Foden se lamenta tras el partido ante Sunderland. Foto: PA Images via Getty Images

Los ‘Black Cats’ ofrecieron otra actuación destacada en su estadio, donde ya habían empatado con el Aston Villa 1-1 y con el Arsenal 2-2, a principios de temporada. En esta ocasión, la víctima fue el City con 0-0 que le sirve para acercarse al Top 5 de la Premier.

Sunderland le amarga el 1 de enero al City y Arsenal sonríe

Sunderland no pudo contar con su lesionado defensa Dan Ballard ni con media docena de jugadores habitualmente en la titular, debido a compromisos con sus selecciones nacionales en la Copa África.

El portero holandés Robin Roefs destacó al detener los disparos de Erling Haaland, Savinho y Josko Gvardiol. También fue salvado por fuera de juego en un gol de Bernardo Silva (7′), por Nordi Madueke a un disparo de Jérémy Doku (70′) y por el poste (74′).

El Manchester City venía de ganar seis partidos ligueros consecutivos y era favorito en el Estadio de Luz. Guardiola se vio obligado a sustituir a Savinho y Nico González, lesionados durante el partido, por Jérémy Doku y Rodri, respectivamente, quienes regresaban de sus lesiones. No pudo por ningún lado abrir el marcador.

Tabla de posiciones de la Premier League con Arsenal líder

En otros partidos destacados de la fecha 19, Liverpool sigue sin reaccionar y en Anfield firmó un pálido 0-0 ante el Leeds. Por otra parte, Crystal Palace con Jefferson Lerma como central en los 90 minutos empató 1-1 con el Fulham.