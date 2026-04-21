Pep Guardiola da parte de tranquilidad en Manchester City: pronunciamiento sobre Rodri

Pep Guardiola rebajó los temores en el Manchester City de que Rodri pudiera ser baja lo que resta de temporada, pero el centrocampista español se perderá el viaje del miércoles a Burnley.

El ganador del Balón de Oro 2024 fue fundamental en la crucial victoria por 2-1 del City sobre su rival por el título, el Arsenal, el domingo, antes de verse obligado a abandonar el campo en los minutos finales por un problema en la ingle.

Es poco probable que Rodri juegue el miércoles cuando el City intente colocarse líder de la tabla por primera vez este año en Turf Moor.

Pero después, el City tendrá 12 días hasta su próximo partido de liga en el campo del Everton, ya que antes se enfrentará al Southampton en las semifinales de la FA Cup el sábado.

“Creo que para mañana no estará listo”, dijo Guardiola este martes en la rueda de prensa previa al partido.

“Veremos para los próximos partidos, la semifinal contra el Southampton o contra el Everton”, añadió.

El regreso de Rodri a su mejor nivel tras 18 meses lastrado por las lesiones ha sido clave en el impulso del City para volver a la lucha por el título, al formar un centro del campo dominante junto a Bernardo Silva.

“Ambos tienen experiencia, poseen una personalidad especial enorme”, añadió Guardiola. “Pero ya no son chicos jóvenes, son jugadores experimentados, han disputado muchos partidos de este tipo y saben cómo hay que jugarlos. Estuvieron excepcionales”.

Rodri lamentándose por la molestia que sufrió con Manchester City ante Arsenal. Foto: Getty Images

Incluso si el City gana y condena al Burnley al descenso, solo igualará a puntos con el Arsenal a falta de cinco jornadas.

La inercia favorece a los hombres de Guardiola, pero el técnico es consciente de que les espera un tramo final más duro, con visitas al Everton y al Bournemouth, ambos en la pelea por clasificarse para competiciones europeas la próxima temporada.

Manchester City sufriría otro histórico adiós: referente seguiría los pasos de Bernardo Silva

“Ambos equipos sabemos que no podemos perder ni dejar escapar puntos”, recalcó Guardiola, que aspira a ganar su séptimo título de liga en nueve temporadas.

“Será difícil recuperarse y nuestro calendario es muy exigente. Los rivales son realmente duros”, dijo.

*Con información de AFP