Este martes, 17 de febrero, la Champions League ofrecerá cuatro partidos que definirán igual número de clasificados a los cuartos de final del torneo.

El plato fuerte será entre el Manchester City y el Real Madrid, duelo que en la ida quedó 3-0 a favor de los ‘merengues’, pero que promete un emocionante cierre de llave debido al calibre de ambos equipos.

Sin embargo, sobre la mesa hay otro duelos igual de importantes y que seguro resultarán bastante atractivos para la retina.

Partidos de este martes 17 de febrero en Champions League

Sporting de Lisboa vs. Boglimt

Chelsea vs. PSG

Arsenal vs. Bayern Leverkusen

Manchester City vs. Real Madrid

Arsenal vs. Leverkusen

El duelo marcha 1-1, pero una vez suene el himno de la Champions todo volverá a partir de cero, y el Leverkusen viene de demostrar en dos partidos consecutivos que puede plantar cara y pelear de tú a tú a cualquiera.

Además, pese al giro de guion que dio su historia en 2024, el Bayer Leverkusen todavía tiene deudas pendientes, una de ellas con la Champions.

La última vez que el Werkself superó los octavos de final fue en la campaña 2002, cuando alcanzaron la final, que entonces perdieron contra el Real Madrid por un golazo de volea para la historia de Zinedine Zidane.

Los Gunners tienen la ventaja de contar con mayor experiencia reciente, tras haber alcanzado la pasada temporada las semifinales, perdidas contra el futuro campeón París Saint-Germain.

“Sabemos lo que tenemos que hacer y, delante de nuestra afición, con nuestra gente, poniendo de nuevo toda la energía del mundo, ojalá lo logremos”, declaró el DT del Arsenal Mikel Arteta.

Sporting de Lisboa vs. Boglimt

El debutante noruego Bodo/Glimt, que eliminó en los playoff de acceso a octavos al vigente finalista Inter de Milán, arrancó con buen pie los octavos de la Liga de Campeones europea, tras imponerse 3-0 en la ida al Sporting de Lisboa.

La goleada ante su público en el Aspmyra Stadion supone además la quinta victoria consecutiva del club noruego en esta edición de la Champions.

Ahora, el cuadro portugués deberá sacar la casta y hacer respetar su casa y su historia, que sobre el papel pesa más que la del conjunto visitante.

El delantero colombiano Luis Javier Suárez, figura de su club, ha pedido a la hinchada acompañamiento masivo para sentir el respaldo y poder tramitarlo en el terreno de juego, donde deberán remontar un marcador que parece muy cómodo para el Bodo/Glimt.

Chelsea vs. PSG

Brillante desde hace dos meses con el Chelsea, Joao Pedro amenaza al PSG, que defiende el martes en Londres el triunfo 5-2 logrado la semana pasada en el Parque de los Príncipes en la ida de octavos de la Champions.

El ariete brasileño de 24 años es el gran acierto de un último mercado estival de nuevo muy derrochador por parte de los Blues, que pagaron 80 millones de dólares, bonus incluidos, según la estimación de los medios británicos, para sacarlo del Brighton.

Manchester City vs. Real Madrid

“No tengo ningún plan específico, aparte de intentarlo”, señaló este lunes el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, en la víspera de la vuelta de octavos de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, frente al que su equipo tendrá que remontar en casa un 3-0 adverso.

El club inglés cayó en la ida en España con un triplete de Federico Valverde y tendrá que lograr una de las mayores remontadas de la historia para alcanzar los cuartos de final de una competición que el Real Madrid ha ganado quince veces.

¿Es posible? “Ni idea, no lo sé. Es un partido de fútbol, pueden pasar muchas cosas. Tenemos que centrarnos en intentar ganar, y luego ya veremos qué pasa durante el partido. No tengo ningún plan específico, aparte de intentarlo”, respondió Guardiola en rueda de prensa.

Habrá que realizar “el partido perfecto en todas las facetas del juego”, sin lanzarse al ataque desde el principio, subrayó.