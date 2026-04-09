Desde finales del siglo pasado y el trascurrir del presente, Bogotá ha posicionado sus festivales “al parque” como una de las ofertas gratuitas más importantes de América Latina, tanto por su convocatoria como por la diversidad de géneros musicales que incluyen.

Solo por dar un ejemplo, Rock al Parque convocó a más de 250.000 personas en 2025, según datos de la organización. Esto consolida al evento como un referente dentro del circuito cultural de la región.

El festival Rock al Parque cumplirá 30 años este 2026. Foto: Idartes

El Distrito dio a conocer la agenda de festivales para 2026, que incluye eventos como Joropo al Parque, Vallenato al Parque, Salsa al Parque, Hip Hop al Parque y Colombia al Parque, además del anteriormente mencionado, Rock al Parque. Estas actividades se realizarán en diferentes momentos del año y en varios escenarios de la ciudad.

De acuerdo con la Alcaldía, los festivales buscan promover la circulación de artistas locales, nacionales e internacionales, además de fortalecer las industrias culturales. Cada evento contará con programación específica que incluye conciertos, actividades académicas y espacios de formación.

En cuanto a fechas, se indicó que Joropo al Parque abrirá el cartel en los días 9 y 10 de mayo en la Plaza de Bolívar. Dos semanas después, el turno será para Colombia al Parque, tanto el 24 como el 25 de mayo en el Parque de los Novios.

Rock al Parque: la historia viva de un evento que cambió la historia de Bogotá se sigue escribiendo en 2025

Posteriormente, el 6 y 7 de junio, Popular al Parque se tomará el Parque Simón Bolívar. Vallenato al Parque llenará de sentimiento a la capital el 31 de julio de 2026, seguido de Jazz al Parque (12 y 13 de septiembre) en el Parque El Country.

El 30 aniversario del Rock al Parque se lleva todas las miradas, al regresar a su mes habitual. El evento será, como siempre, en el Simón Bolívar y se llevará a cabo a lo largo del puente festivo del día de la raza.

Hip Hop al Parque se dará entre 24 y 25 del mes de octubre y finalmente, el cierre llegará con la edición 27 de Salsa al Parque el 28 y 29 de noviembre en el Simón Bolívar.

La capital ofrece múltiples eventos para los amantes de la música, en total, se esperan más de 300 mil personas en el Simón Bolívar este año. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

La agenda hace parte de una estrategia para garantizar el acceso gratuito a la cultura, permitiendo que ciudadanos de diferentes sectores participen en eventos musicales sin costo. Asimismo, se busca impulsar el talento emergente y consolidar a Bogotá como un escenario relevante para la música en vivo.

Desde la administración distrital se ha señalado que estos festivales no solo cumplen una función cultural, sino que también generan impactos económicos, al dinamizar sectores como el turismo y el comercio de los sectores aledaños a los puntos de celebración.