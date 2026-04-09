Bogotá

Esta es la programación de los festivales “al parque” en Bogotá; una oferta musical única en el país

La Alcaldía presentó su agenda de festivales 2026 con eventos como Rock al Parque, Joropo al Parque y Vallenato al Parque.

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Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

9 de abril de 2026, 8:56 a. m.
Festivales "al parque" tienen definidas sus fechas en 2026.
Festivales "al parque" tienen definidas sus fechas en 2026. Foto: Salsa al Parque / Idartes / Montaje: Semana

Desde finales del siglo pasado y el trascurrir del presente, Bogotá ha posicionado sus festivales “al parque” como una de las ofertas gratuitas más importantes de América Latina, tanto por su convocatoria como por la diversidad de géneros musicales que incluyen.

Solo por dar un ejemplo, Rock al Parque convocó a más de 250.000 personas en 2025, según datos de la organización. Esto consolida al evento como un referente dentro del circuito cultural de la región.

Postales de Rock al Parque 2025.
El festival Rock al Parque cumplirá 30 años este 2026. Foto: Idartes

El Distrito dio a conocer la agenda de festivales para 2026, que incluye eventos como Joropo al Parque, Vallenato al Parque, Salsa al Parque, Hip Hop al Parque y Colombia al Parque, además del anteriormente mencionado, Rock al Parque. Estas actividades se realizarán en diferentes momentos del año y en varios escenarios de la ciudad.

De acuerdo con la Alcaldía, los festivales buscan promover la circulación de artistas locales, nacionales e internacionales, además de fortalecer las industrias culturales. Cada evento contará con programación específica que incluye conciertos, actividades académicas y espacios de formación.

En cuanto a fechas, se indicó que Joropo al Parque abrirá el cartel en los días 9 y 10 de mayo en la Plaza de Bolívar. Dos semanas después, el turno será para Colombia al Parque, tanto el 24 como el 25 de mayo en el Parque de los Novios.

Rock al Parque: la historia viva de un evento que cambió la historia de Bogotá se sigue escribiendo en 2025

Posteriormente, el 6 y 7 de junio, Popular al Parque se tomará el Parque Simón Bolívar. Vallenato al Parque llenará de sentimiento a la capital el 31 de julio de 2026, seguido de Jazz al Parque (12 y 13 de septiembre) en el Parque El Country.

El 30 aniversario del Rock al Parque se lleva todas las miradas, al regresar a su mes habitual. El evento será, como siempre, en el Simón Bolívar y se llevará a cabo a lo largo del puente festivo del día de la raza.

Hip Hop al Parque se dará entre 24 y 25 del mes de octubre y finalmente, el cierre llegará con la edición 27 de Salsa al Parque el 28 y 29 de noviembre en el Simón Bolívar.

Una vista general del Escenario Plaza durante el tercer día del regreso del festival de música 'Rock al Parque', el festival de rock más grande de América Latina y el tercer festival de rock más grande del mundo, en Bogotá, Colombia, el 27 de noviembre de 2022. (Foto de: Chepa Beltrán/Long Visual Press/Universal Images Group vía Getty Images)
La capital ofrece múltiples eventos para los amantes de la música, en total, se esperan más de 300 mil personas en el Simón Bolívar este año. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

La agenda hace parte de una estrategia para garantizar el acceso gratuito a la cultura, permitiendo que ciudadanos de diferentes sectores participen en eventos musicales sin costo. Asimismo, se busca impulsar el talento emergente y consolidar a Bogotá como un escenario relevante para la música en vivo.

Desde la administración distrital se ha señalado que estos festivales no solo cumplen una función cultural, sino que también generan impactos económicos, al dinamizar sectores como el turismo y el comercio de los sectores aledaños a los puntos de celebración.