Rock al Parque: la historia viva de un evento que cambió la historia de Bogotá se sigue escribiendo en 2025

No toda Bala es bélica: hablamos con Anxela de Bala sobre Rock al Parque y ser una madre rockera en el siglo XXI

Contexto: No toda Bala es bélica: hablamos con Anxela de Bala sobre Rock al Parque y ser una madre rockera en el siglo XXI

A veces, parece, la ciudad lo mira por encima del hombro, lo hace paisaje al festival gratuito más grande del continente. No lo es. La indetenible y expansiva fiebre actual de conciertos también tuvo aquí semillas gratuitas, y en este festival se sembró parte del público que hoy llena decenas de eventos en la ciudad. Por eso, bien hacen la capital y su gente en apreciar las postales sonoras que en décadas de festival han dejado La Maldita Vecindad, Café Tacuba, Aterciopelados, Illya Kuryaki, La Derecha, Charly García, Bloc Party, Juanes, Lamb of God y Draco Rosa, entre decenas de bandas y artistas más , ante el vasto público congregado en el parque Simón Bolívar, en conciertos inolvidables.

Se hace necesario extender esta mirada retro hacia lo local, para hacer memoria de la primera y sorprendente aparición de Superlitio en la Plaza, cuando los vallecaucanos estallaron como una fuerza irreverente que no sonaba como nada en este país. También vale recordar sonidos; por ejemplo, los del saxofón de la banda Morfonia llenando el plano espacial de una tarde seca en el parque Olaya Herrera (cuando el siglo XXI todavía era el futuro, el legado del festival apenas se cimentaba y el Simón Bolívar no era su único espacio). Quizá Morfonia no sigue en pie, pero su sonido y su impacto esa tarde, en el sur de la ciudad, viven. Rock al Parque, hoy y siempre, ha sido una fábrica de memorias, un encuentro musical social, un rito de pasaje para la juventud del país y una consignación de principios.