E su lanzamiento, ayer en la noche, Héctor Mora, curador del festival, explicó que “Rock al Parque busca reafirmar su importancia como plataforma de apoyo al rock en Bogotá. Su programación afianzará el impulso dado a las agrupaciones distritales y los proyectos actuales, por ello incluirá protagonistas de la historia del festival y también algunas figuras destacadas del rock colombiano que no han estado previamente”.

Las bandas distritales

Las 20 propuestas distritales (seleccionadas mediante la Beca Festival Rock al Parque 2025 - Bogotá Ciudad Creativa de la Música) son: Apolo 7, Bat Habits, Buha 2030, Chimó Psicodélico, Dead Silence, Devasted, Herejía, Hermanos Menores, K93, Keep The Rage, Metal Sevicia, Mortalem, Okinawa Bullets, Piangua, Piel Camaleón, Sin nadie al mando, Sin pudor, Somberspawn, Urdaneta y Yo no la tengo.