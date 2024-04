Histórico: con su música contestataria y necesaria para este país, La Pestilencia redefinió una Plaza de Bolívar atiborrada

Es imposible no destacar a Dilson, quien es un tremendo líder y tremendo vocalista, lleno de carisma y del arte de la franqueza, pero no deja de ser hermoso sentir que La Pestilencia es una banda de cuatro fichas esenciales, todas en el tope de su juego. Porque la guitarra de Beto Marín, más allá de unos pequeños problemas de volumen al inicio, se probó imperiosa y sorprendió con la atmósfera que consiguió. En este concierto tuvo además un momento particularmente supersónico que puso a volar la plaza. Además de eso, Isabel Valencia en el bajo es una fuerza natural y, acorde con su energía, su instrumento suena increíble. Y se potencia además en la llave con la batería de Marcelo Gómez, dueño de los tambores y Dios del trueno.

PazRock, mucho más que Peste

Para iniciar la tanda de rock más pesado vino Gillman, de Venezuela, agrupación que compartió su power metal y sus muchas proclamas bolivarianas y contra el imperialismo. Más allá de su estilo y su mensaje, que puede o no gustar, su ejecución fue buena pero su sonido fue demasiado fuerte. Así se hable de rock, muy duro no necesariamente es algo bueno, no si pone en riesgo los tímpanos. Sus seguidores no repararán en ese hecho, y esperamos que ellos sí lo hayan disfrutado como querían.