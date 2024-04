Royal Blood gobernó el Royal Center; Rizomagic y Chúpame el dedo ofrecieron sus irreverencias para festejar a matik matik

Quizá no se dará la coincidencia de que toquen tres duetos seguidos en estos espacios distintos, eso es verdad. Y anoche se dio, se dio algo que podría describirse usando palabras de King Crimson: “Three of a Perfect Pair” (tres de un par perfecto).

En el turno tempranero, de las 9 a las 10:15 de la noche, el dúo britanico Royal Blood demostró en el Royal Center lo que consigue en su set completo, con su propuesta rotunda, compactamente abrasadora. El compromiso es notable de Mike Kerr, con su canto y sus varios bajos de sonoridades engañosas y notables. Y Ben Thatcher, desde la batería, ofrece un despliegue de maquinismo muy humano. Y salió casi de inmediato a meterse entre el público. Conectan de inmediato, y no sueltan durante su firme entrega. Darren James suma algo de sintetizadores y voces, y lo hace bien, pero es esa cohesión forjada entre estos músicos la que hala de los pelos y se agradece. Gran concierto.

Doble dueto en fiesta extendida de cumpleaños

Hoy es el último concierto cumpleañero de matik matik. No se lo pierda.

La noche del 5 de abril, el primer turno en tarima, a eso de las 11:45 p.m., le correspondió a Rizomagic, un dueto electrónico con un sello particular que hace música desde 2019 y al que se le notan la cancha y el momento.

Notas de aperturas

La movida empezó realmente un poco más temprano, en el Royal Center, donde la banda bogotana Stay Way abriço la noche en el teatro de la avenida 13. Una propuesta seria, que aprovechó para grabar un video y logró que el público se entusiasmara tanto como, cumplió. Son veteranos del arte de abrir conciertos (lo han hecho también para Aerosmith, Disturbed, Incubus, Coheed and Cambria y Carajo) y se les notó la cancha en actitud y en música. Sonaron bien, sonaron contundente, estrenaron canciones, involucraron a la gente y la animaron. Más no se les puede pedir.