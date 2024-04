PazRock: hablamos con La Pestilencia y Bullenrap sobre la paz, lidiar con las diferencias y tocar en la Plaza de Bolívar

“Por fin, en casi cuatro décadas con la banda, veo jóvenes con pantalones”, nos dice Dilson Díaz, líder de La Pestilencia, sobre esta generación de colombianos que se expresaron democráticamente, de los cuales muchos irán a verlo cantar mañana. Lo harán en el contexto del concierto PazRock, en la Plaza de Bolívar.

Su banda no necesita presentación, pero hay que destacarla siempre como parte clave de la historia del rock nacional. Es algo así como su “animal de poder”. Por ese peso histórico y esa capacidad probada de decir lo que muchos otros callan, La Pestilencia cierra mañana un cartel rotundo en este festival organizado por Minculturas. Se describe como un “concierto de rock y músicas de los territorios”, y esto no se queda en verbo. Con su curaduría musical, lo justifica.

A lo largo de sus diez horas de música (irá de la 1 p.m. hasta las 11 p.m., con ingreso desde las 11a.m.), hilvana géneros bajo la bandera de la paz, que en este país no es un tema ligero, y mucho menos sentado. Por eso necesita cantarse, reforzarse, validarse una y otra vez. ¿Acaso no votamos un “No a la paz” hace menos de diez años? En esa pregunta retórica encuentra su sentido de este evento.

Para exaltar ese mensaje de respeto por la vida, por el otro, PazRock incluye a talentos tumaqueños imperdibles como Plu con Pla y Verito Asprilla; suma voces únicas como las de Bullenrap, con historias duras de supervivencia desde la amenaza y el duelo, procesados desde el arte. El evento invita también a un grupo que cuenta con una voz generacional, como La Muchacha y el Propio Junte, y a valiosas propuestas con mujeres al frente, con distintos grados de intensidad, como lo son Wonderfox y Las Póker.

El festival también mira más allá de estos territorios, invitando a bandotas norteamericanas, como The Casualties y Panteón Rococó, y programando propuestas suramericanas tan diversas como Kachiporos de Paraguay, Gillman de Venezuela y La Chancha Muda de Argentina... Ah, sí, del país austral también se suma A.N.I.M.A.L., un grupo de enorme talento, decenas de éxitos y una gran cercanía con Colombia. Siempre bienvenido.

Dos maneras de alimentar cultura y agitar conciencias

Antes del evento, conversamos con La Pestilencia y con Bullenrap sobre música, paz, y hablarle a ese que piensa distinto. A continuación, compartimos las dos valiosas charlas antes de un evento que, a lo largo de la tarde y la noche del viernes, promete agitar la icónica plaza y emocionarla. Además, revelaremos en exclusiva los horarios del festival. No se querían dejar compartir, pero SEMANA se topó con ellos y los da a conocer, al final de esta nota, para ustedes.

“Quizá me vaya a quebrar ahí, lloraré, algo raro va a pasar en cuanto a la energía, pero va a ser bonito”

Hablamos con los tres integrantes veteranos de la legendaria “Peste”, su vocalista y compositor Dilson Díaz, su guitarista Carlos Marín y su baterista Marcelo Gómez. Esto nos dijeron.

SEMANA: Tocar mañana a la Plaza de Bolívar, ¿qué les significa?

Dilson Díaz: Es muy loco porque es el lugar en el cual escribí letras. Yo diría que un setenta por ciento de las letras de Pestilencia fueron pensadas ahí, pensadas en ese lugar, por quienes lo habitan, por quienes ya no lo habitan y por los que ya los han borrado... Por todo lo que nos ha pasado en el país, como tal, pienso que ese es el escenario ideal. Si yo pidiera un regalo de cumpleaños, este hubiera sido el ideal. Tenaz, y muy bonito. Va a ser emotivo... Y me parece bacano que vamos a tocar con bandas que hemos hablado de una idea, soñada, soñadora, de lograr la paz en Colombia. Y lo venimos hablando no por que esté de moda ahora, o por x o y razón, sino porque Colombia lo necesita, y lo hemos dicho por más de 35 años. Me parece que va a ser un bonito recital...

Carlos Marín: Es algo increíble, que siempre hemos buscado desde nuestros inicios con nuestras letras y con nuestro mensaje de que la gente se una, sin importar de qué partido político, para vivir en paz.

Marcelo Gómez: Es una gran poesía poder manifestarse ante el Gobierno, ante la realidad de ayer, de hoy, de siempre, en un evento así, justamente hecho por el Gobierno. Me parece una oportunidad, y se la juegan porque saben que no estamos casados con nada, que vamos para adelante con las ideas.

SEMANA: ¿Cambia la lista de canciones considerando el escenario y la ocasión?

Dilson Díaz: Sí, totalmente. De hecho, cuando recibí la invitación, armé un playlist , y parecía bien... hasta después, cuando digo, “No, cómo... pere.... Güevón, ¡vas a tocar en la Plaza de Bolívar! Esta tiene que ir acá, porque representa tal cosa”. Entonces van canciones muy simbólicas de Pestilencia, donde hay un acumulado de los 30 años de música. Vamos a repasar todos los años de la banda, y pienso que la gente va a entender ahí mucho de qué hemos hablado. No somos una banda que propone ni que plantea soluciones, somos una banda que le quiere permitir a la gente ver...

Mañana van canciones muy simbólicas de Pestilencia, donde hay un acumulado de los 30 años de música

SEMANA: Más allá de la música y su poder de unión, ¿cómo se llega a la paz cuando no hay música, cuando hay otro muy distinto?

Dilson Díaz: Incluso en la música también hay muchas diferencias... Yo pienso que... usamos el mismo aire, ¿no? El espacio, en sí, del que está al lado, debe ser de paz. Hay que entender al que piensa diferente, come diferente, al que tiene otras perspectivas de la vida que, uno, de alguna manera, puede no compartir. Por más desacuerdos que haya, hay más, muchísimas cosas, que inevitablemente van a estar en común. Una de esas es que somos seres humanos vivos, que vivimos en este planeta y que nos tenemos que respetar. Es algo que siempre hemos planteado.

SEMANA: La Pestilencia es la que es independiente de quien ocupe esa casa...

Dilson Díaz: ¿Entrar en un juego político?, ni antes ni ahora. No se trata de eso... Yo veo una cosa muy importante y es que, en los años que vengo construyendo y armando letras, siempre pensé que todo iba a para peor...

Empecé a escribir letras a los 15 o 16 años, y pensaba que los viejos eran los que estaban equivocados. Pasé a tener 25, y dije “Bueno, los viejos ya no están, vino una nueva generación, pero todavía vienen con rezagos”. Pasaron otros diez años y pensé, “Bueno, ya es mi generación, y todo está peor”. Cada década daba esa ilusión de que llegara gente nueva al Gobierno, con ideas y cosas, pero todo continuaba. Y ahí suma la reacción de la gente. Porque la reacción de la gente es querer lo mismo, sin atreverse a que de pronto pasen cosas nuevas.

Cada década daba esa ilusión de que llegara gente nueva al Gobierno, con ideas y cosas, pero todo continuaba. Y ahí suma la reacción de la gente. Porque la reacción de la gente es querer lo mismo, sin atreverse a que de pronto pasen cosas nuevas.

Y aplaudo de esta generación de ahora, los jóvenes que, independiente de qué partido haya sido, dijeron “Ya no quiero a estos, y punto”. No menciono partidos. La gente dijo, “No quiero más esto”. ¿Y quienes fueron?, los jóvenes. Pase lo que pase hoy en el país, gústele o no al que le guste, lo crearon los mismos jóvenes. Esa es una realidad de país. Aplaudo eso, totalmente. Por fin, en casi cuatro décadas con la banda, veo jóvenes con pantalones.

SEMANA: Mañana le tocarán a esa juventud...

Dilson Díaz: Exacto. Mañana, esa es una de las cosas que haré: les voy a aplaudir; en un silencio, les voy a decir “les aplaudo a ustedes, porque si seguimos así, no nos vuelven a imponer”. Eso es lo soñado. Como pueblo, esa es la idea que uno tiene que lograr. Y, obviamente, si el que se eligió se equivoca, pues hay que moverlo y seguir con el que viene. Necesitamos cambios reales para la gente que esta en el día a día en la calle.

La pestilencia es una banda rola, de Colombia, pero rola. Mañana demostrará una vez más por qué.

SEMANA: Con respecto a la música, ¿viene algo nuevo? ¿Se escuchará algo mañana?

Dilson Díaz: Tenemos música nueva, no para mañana, pero viene álbum nuevo. El primer sencillo sale en junio/julio. Y tres meses después vendrá ya el disco. Pero mañana esperen un recorrido de los 30 años, y será así porque, por ejemplo, no podemos dejar de tocar “Vote por mí” en la Plaza de Bolívar. Cuando escribí a esa letra me imaginé a tantos políticos diciendo lo que escribí ahí... y, no lo dijeron, lo hicieron. Pensé en eso y dije, “Lo van a hacer”, y lo hicieron. Entonces habrá canciones muy simbólicas ahí. Quizá me vaya a quebrar ahí, lloraré, algo raro va a pasar en cuanto a la energía, pero va a ser bonito.

Bogotá es la conexión total. Somos una banda de Colombia, pero Bogotá es la casa.

SEMANA: Cuéntenos sobre esa simbiosis que tiene con el público bogotano... si hay alguna memoria especial o particular...

Dilson Díaz: Esta ciudad es la casa de La Peste. Nos formamos en Bogotá, somos banda rola. Y acá, yo diría que todo el que pasó un segundo por el rock, y se haya quedado un año de estación en el rock, pasó por La Pestilencia, porque es parte de esa escuela donde era guerrearla, era “Vamos todos, démosle”; todo ese guerreo de “Queremos hacer música”. Bogotá es la conexión total. Somos una banda de Colombia, pero Bogotá es la casa.

SEMANA: ¿Algún artista que quieran ver mañana?

Carlos Marín: Estamos muy contentos de volver a compartir escenario con A.N.I.M.A.L., algo hicimos hace casi 20 años, en una época muy bonita de la banda.

Dilson Díaz: Me enteré de que hay varios grupos de este cartel que vienen de zonas alejadas del país, que han vivido un proceso significativo, que lo han vivido en carne propia. Me parece bonita esa simbiosis, ahí sí es total. Mañana trataré de estar lo más temprano posible para poder disfrutar un poco e las bandas, verlas, así sea de espaldas. Mañana será un bonito día, pedimos, eso sí, buen comportamiento. Que haya una coherencia con lo que hemos dicho siempre: respetar al que tenemos al lado.

Bullenrap versión 2024, con Juan José Pérez, Juleisy Contreras y Luis Miguel Caraballo. La agrupación sucreña se presentará a las 2:20 de la tarde, después de Plu con Pla y antes de la Muchacha y el Propio Junte. | Foto: Lina Rozo / Minculturas

“Yo podría detestar a quienes me iban a asesinar, pero no siento eso. Ojalá algún día la vida me dé la oportunidad de brindarles un abrazo”

Nos encontramos con Bullenrap, mas de dos años después de haber hablado, largo y tendido por teléfono con su líder Luis Miguel Caraballo...

Esa conversación sirvió para estructurar una nota a dos tiempos y, especialmente, en su voz, sobre su recorrido en la vida musical, marcado por la supervivencia ante amenazas en un marco de conflicto armado y por el duelo de seres queridos que este le quitó. Es un registro de cómo su vida y su talento lo llevaron a crear arte poderoso y hacerlo punto de conexión, y la puede leer aquí. Los integrantes de la agrupación confiesan que, sin demeritar otras, esa es la nota que comparten. “Dio en el clavo”, expresan.

En 2024, a diferencia de 2022, Bullenrap es un trío, un no dueto. A la voz de Caraballo y a los tambores de Juan José Pérez se suma la corista Juleisy Contreras, y sentimos de inmediato, en este encuentro con los medios, el efecto de la nueva integrante. Porque Luis Miguel rompe en canto, y ella lo secunda liderando una respuesta, y sus voces adquieren juntas esa “otra” dimensión. Y entendemos porqué es importante ir a verlos tocar y cantar mañana en la Plaza.

Semana: Sobre la paz... sobre hablar con el que piensa distinto, ¿qué nos puede decir?

Luis Miguel Caraballo: Colombia podría ser un ejemplo de ello, como un Estado. Muchos piensan lo contrario, pero valdría la pena poder seguir haciendo el esfuerzo. Porque hay que buscar el consenso; buscar el espacio en el que converge uno, en el que las diferencias no nos llevan a hacernos daño. Eso es lo que ha venido ocurriendo en la historia. “Como somos distintos y pensamos diferente, pues vamos a atacar y vamos a acabar al que piensa diferente”. Aquí la oportunidad es la de dialogar, de compartir, de poder aceptarnos, la de colocar en contexto y en diálogo las diferencias, para poder transitarlas.

Semana: Usted es prueba de que la música salva, sana, pero, si le preguntamos, ¿qué pruebas tiene de que la música salva y sana?

Luis Miguel Caraballo: Podría decir esto... Yo podría estar detestando a quienes me iban a asesinar, pero yo no siento eso. Yo soy de las personas que cree que ojalá algún día la vida me dé la oportunidad de brindar un abrazo. ¿Qué quisiera yo? El sueño mío es que los Montes de María y toda Colombia puedan dejar este conflicto tan intenso. Por lo menos, pa’ poder saber en qué hueco es que está tirada mi vieja. Cosas así.

El sueño mío es que los Montes de María y toda Colombia puedan dejar este conflicto tan intenso. Por lo menos, pa’ poder saber en qué hueco es que está tirada mi vieja

Semana: ¿Siente que nos estamos moviendo en dirección correcta?

Luis Miguel Caraballo: Siento que Colombia está persiguiendo una misión, y es dura, no es fácil. Y hay mucha gente que lo ha dicho. Presionar el gatillo de un fusil para matar a alguien. Eso es fácil. Ir a un pueblo y masacrarlo, explotarlo, quedarse con las tierras de su gente, es fácil. Difícil es lo que está tratando de hacer Colombia. Eso sí es realmente una lucha común. El día que se logre, el beneficio va a ser para todos.

Semana: ¿Qué importancia le da a tocar en la Plaza de Bolívar?

Luis Miguel Caraballo: Yo vengo de un contexto en el que, cuando yo era niño, yo nov veía más allá de los cerros que rodeaban Libertad (Sucre). Para mí, todo era ese pueblo. Ese era mi contexto. Hoy en día, mis pensamiento no están solo en Libertad, si no en que el mundo conozca a Libertad, a Colombia y nuestras historias. No solo desde la palabras, también desde nuestros tambores, nuestro goce. Y eso se dará mañana, poder compartir y aprender también de otros, y fusionar. Porque, así como dialoga la palabra, así debe dialogar el sonido, la música.

Semana: ¿Hacia dónde lleva su música estos días?

Luis Miguel Caraballo: Yo estoy tratando de no cerrarme a nada. Más allá de géneros, queremos que este trabajo que hemos venido haciendo se convierta en algo representativo para el país. Que el país conozca el Bullenrap y que se adopte como algo que es de todos. Y así como nosotros nos encargamos de contar algunas historias, ojalá inspiremos a que esas historias que permanecen, silenciadas, calladas, que nadie conoce, se puedan narrar. Lo otro es que los músicos del mundo sepan que existimos y sepan que nuestras historias pueden converger, que podemos unirnos y hacer algo más por el mundo.

Que el país los apropie, que el mundo los conozca, Bullenrap tiene una visión... | Foto: Cortesía Bullenrap

¿A qué hora tocan?

Verito Asprilla - 1 p.m. a 1:35 p.m.

Plu con Pla - 1:40 p.m. a 2:15 p.m.

Bullenrap - 2:20 p.m. a 2:35 p.m.

La Muchacha y El Propio Junte - 3 p.m. a 3:45 p.m.

Wonderfox - 3:50 p.m. a 4:25 p.m.

La Chancha Muda - 4:30 p.m. a 5:10 p.m.

Kchiporros - 5:20 p.m. a 6 p.m.

Panteón Rococó - 6:10 p.m. a 7 p.m.

Gillman - 7:10 p.m. a 7:55 p.m.

Las Póker - 8 p.m. a 8:35 p.m.

A.N.I.M.A.L. - 8:40 p.m. a 9:20 p.m.

The Casualties - 9:25 p.m. a 10:05 p.m.

La Pestilencia - 10:10 p.m. a 11 p.m.