‘La Siempreviva’ conmemora 30 años de su estreno con imperdibles funciones en el CNA Delia Zapata

“Sin ti, no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más, estarás junto a mí”, dice el Trío Los Panchos en su famoso bolero. Suena en el desarrollo de La Siempreviva. Lo hace en el contexto de una madre que no logra aceptar que su hija ha muerto, porque, en la cruel consecuencia de la desaparición, guarda la esperanza de que volverá. Y, por eso, estas letras resultan particularmente demoledoras. La música, otro de los elementos que suman a este imperdible montaje teatral, a veces anima, porque alcanza a haber festejo y gozo y promesa de un futuro mejor en esta historia, pero usualmente golpea. Sucede también con “Periódico de Ayer”, de Héctor Lavoe. La desaparición no puede ser periódico de ayer.