El Festival Cordillera es uno de los eventos culturales y musicales que se celebra en el Parque Metropolitano Simón Bolívar en Bogotá, una propuesta en la que varios artistas de diferentes géneros se reúnen para ofrecer una nueva experiencia.

“El futuro es latino”, es el lema de este año del festival, que empezará este sábado 13 de septiembre desde las 2:30 de la tarde hasta la 1 de la mañana, y contará con la presencia de grandes representantes latinoamericanos.

Para el domingo 14 de septiembre se mantendrá el mismo horario, pero el cartel incluye a Fito Páez, Zoé e Illya Kuryaki & The Valderramas como artistas principales. También estarán Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, Panteón Rococó, Belanova, Serú Girán (por Aznar y Lebón), Los Bunkers en formato “unplugged”, Duncan Dhu, Ximena Sariñana, Gondwana y Frente Cumbiero.

¿Qué debe tener en cuenta?

Del 8 al 14 de septiembre los ciudadanos saldrán a protestar y aunque los gestores estarán acompañando las manifestaciones, se recomienda tener en cuenta los horarios y lugares donde estás se realizarán para que tenga en cuenta al momento de movilizarse por la ciudad.

Para planear sus recorridos y mantenerse informado de como fluye la movilidad en la capital debe estar atento a las notificaciones que realice la página oficial de Bogotá o a través del canal Transmilenio si hará uso del servicio público.

Horarios del Festival Cordillera 2025. Domingo 14 de septiembre. | Foto: Páramo Presenta

Sábado 13 de septiembre de 2025

10:00 a. m . – Evento cultural con reivindicaciones: Pinta de Memoria de Camila y Camilo en la Galería Feminista Siempre Vivas Galería Feminista Siempre Vivas Calle 26 con Carrera 30 Convoca: Colectiva de Mujeres Muralistas

. – Evento cultural con reivindicaciones: Pinta de Memoria de Camila y Camilo en la Galería Feminista Siempre Vivas Galería Feminista Siempre Vivas Calle 26 con Carrera 30 Convoca: Colectiva de Mujeres Muralistas 2:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración de los 5 años de los jóvenes asesinados en Bogotá y Soacha el 9 de septiembre del 2020 Plaza de Bolívar Convoca: Colectivo 9S y BVP20

Domingo 14 de septiembre de 2025