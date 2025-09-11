Suscribirse

CULTURA

Festival Cordillera el 13 y 14 de septiembre: esto es lo que debe tener en cuenta para evitar retrasos en la movilidad

Uno de los eventos más esperados por los colombianos que se celebra en la capital del país.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

11 de septiembre de 2025, 8:59 p. m.
Se conocen las fechas oficiales del Festival Cordillera 2025.
Festival Cordillera 2025. | Foto: Getty Images

El Festival Cordillera es uno de los eventos culturales y musicales que se celebra en el Parque Metropolitano Simón Bolívar en Bogotá, una propuesta en la que varios artistas de diferentes géneros se reúnen para ofrecer una nueva experiencia.

El futuro es latino”, es el lema de este año del festival, que empezará este sábado 13 de septiembre desde las 2:30 de la tarde hasta la 1 de la mañana, y contará con la presencia de grandes representantes latinoamericanos.

Contexto: “Charly García está presente en este concierto”: Serú Girán habla de su presentación en el Festival Cordillera

Para el domingo 14 de septiembre se mantendrá el mismo horario, pero el cartel incluye a Fito Páez, Zoé e Illya Kuryaki & The Valderramas como artistas principales. También estarán Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, Panteón Rococó, Belanova, Serú Girán (por Aznar y Lebón), Los Bunkers en formato “unplugged”, Duncan Dhu, Ximena Sariñana, Gondwana y Frente Cumbiero.

¿Qué debe tener en cuenta?

Del 8 al 14 de septiembre los ciudadanos saldrán a protestar y aunque los gestores estarán acompañando las manifestaciones, se recomienda tener en cuenta los horarios y lugares donde estás se realizarán para que tenga en cuenta al momento de movilizarse por la ciudad.

Para planear sus recorridos y mantenerse informado de como fluye la movilidad en la capital debe estar atento a las notificaciones que realice la página oficial de Bogotá o a través del canal Transmilenio si hará uso del servicio público.

Horarios del Festival Cordillera 2025. Domingo 14 de septiembre.
Horarios del Festival Cordillera 2025. Domingo 14 de septiembre. | Foto: Páramo Presenta

Sábado 13 de septiembre de 2025

  • 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Pinta de Memoria de Camila y Camilo en la Galería Feminista Siempre Vivas Galería Feminista Siempre Vivas   Calle 26 con Carrera 30 Convoca: Colectiva de Mujeres Muralistas
  •  2:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración de los 5 años de los jóvenes asesinados en Bogotá y Soacha el 9 de septiembre del 2020 Plaza de Bolívar Convoca: Colectivo 9S y BVP20

Domingo 14 de septiembre de 2025

  • 8:30 a. m. – Marcha: Volvemos a Marchar por nuestros Derechos Paradero SITP (Villas de La Capilla, Km 5 vía al Guavio)Cancha de Chaparral (Calle 187 con Carrera 4ª) Plazoleta de La Mariposa (Calle 163A con Carrera 52B)
  • 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Pinta de Memoria de Camila y Camilo en la Galería Feminista Siempre Vivas Galería Feminista Siempre Vivas (Calle 26 con Carrera 30) Convoca: Colectiva de Mujeres Muralistas
  • 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Ruta de la Memoria Sur OrienteCalle Décima con Carrera 27 SurConvoca: Azules + allá de la muerte

Noticias relacionadas

Festival CordilleraBogotáFestivales al ParqueFestivales de música en Colombia

