“Soy un esclavo de Clemencia”: el conmovedor vínculo entre Germán Vargas Lleras y su única hija

La muerte de Germán Vargas Lleras no solo deja un vacío en la política colombiana, sino que revela la historia de un hombre que, detrás de su semblante serio y su fama de carácter fuerte, se doblegaba ante una sola persona: su hija Clemencia Vargas.

El exvicepresidente y líder de Cambio Radical falleció este viernes, 8 de mayo, en Bogotá, tras una batalla contra el cáncer que enfrentó con la misma tenacidad que caracterizó su carrera pública.

Más allá de su imagen de hombre de Estado riguroso, su partida pone el foco en su círculo más íntimo: su única hija y su recién estrenado rol como abuelo con Agustín.

El conmovedor legado y la última voluntad de Germán Vargas Lleras para su nieto Agustín

Si bien el país conoció al Vargas Lleras de carácter firme y discursos contundentes, en privado, su relación con Clemencia fue su mayor orgullo. Fruto de su primer matrimonio con María Beatriz Umaña, Clemencia creció bajo la sombra de la compleja situación de orden público de los años 90.

En 1995, debido a amenazas de seguridad, tuvo que salir del país junto a su madre, una experiencia que el propio exvicepresidente recordó en diversas entrevistas como uno de los momentos más difíciles de su vida familiar.

Clemencia, lejos de seguir la tradición política de los Lleras, abrió su propio camino en el arte y el emprendimiento. Bailarina profesional de alto nivel en Estados Unidos donde llegó a compartir escenario con figuras de la talla de Beyoncé y Destiny’s Child, regresó a Colombia para fundar Vive Bailando, una organización que utiliza la danza como herramienta de transformación social.

En redes sociales, la complicidad entre ambos era evidente; el político llegó a declarar con humor en repetidas ocasiones: “Soy un esclavo de Clemencia”, dejando ver su lado más vulnerable y afectuoso.

Uno de los hitos que marcó el último año de vida del exministro fue la llegada de su primer nieto, Agustín, nacido en el primer trimestre de 2025. En una entrevista concedida a SEMANA meses antes del nacimiento, Vargas Lleras se mostró visiblemente emocionado por esta nueva etapa.

“Seré un abuelo excepcional; el mal genio quedará únicamente para los asuntos de la política, porque con Agustín seré cariñoso, consentidor y dedicado”, afirmó en aquel entonces en el programa El Debate.

Germán Vargas Lleras y su última voluntad Foto: x

Este entusiasmo familiar venía precedido de un momento de duelo, pues el líder político reveló con sinceridad que la familia había enfrentado la pérdida de un embarazo previo a principios de 2024, un suceso que “los dejó en la lona”. La llegada de Agustín no solo fue un bálsamo para la familia Vargas, sino que permitió ver las últimas imágenes públicas del político en una faceta de ternura inédita: con escaso cabello por su tratamiento médico, pero con una mirada de profunda conexión hacia su nieto.

El deceso de Vargas Lleras a los 64 años cierra un capítulo importante en la historia de Colombia. Desde sus inicios como concejal de Bojacá a los 19 años, hasta ocupar la Vicepresidencia de la República, su trayectoria fue prolífica. Sin embargo, en sus últimos meses, su refugio fue el municipio de Bojacá y su familia.

Para Clemencia Vargas, su padre no solo fue el hombre que ocupó los más altos cargos del Estado, sino el apoyo constante que, pese a las distancias impuestas por el exilio y el trabajo, siempre mantuvo un vínculo inquebrantable basado en la admiración mutua por el trabajo social y el arte.