Para todos los sectores políticos del país no fue un secreto la oposición del exvicepresidente y excandidato presidencial, Germán Vargas Lleras, con el actual presidente de la República, Gustavo Petro.

Estos fueron los más fuertes agarrones que protagonizaron Vargas Lleras y Petro a lo largo de los años.

Estas son las cinco frases más impactantes de Germán Vargas Lleras que marcaron la política del país

Por ejemplo, una de las banderas más fuertes que lideró Vargas Lleras fue la defensa de las instituciones, ante la amenaza de una constituyente de Petro.

Sobre esa iniciativa de la actual administración, Lleras fue enfático en señalar que se debería rechazar desde diferentes sectores.

Por ejemplo, el pasado abril de 2025, luego de un fallo sobre las alocuciones presidenciales, Lleras lanzó un fuerte sablazo: “¿Hasta dónde llegará este dictadorzuelo?”, además desató las determinaciones de las autoridades pertinentes.

Además, otro de los sablazos que recuerda el país de Lleras contra Petro fue el siguiente: “La realidad es que el señor Petro no ha gobernado un solo día. No sabe, no le gusta, no se preparó, no le interesa. Su única obsesión es preservar el poder y para ello agitar, polarizar, sembrar odios, confrontar. Y vivir en eterna campaña, único terreno en que se siente a sus anchas. Con el anuncio de la consulta arrancó ahora sí en serio el debate. Los invito a leer mi columna publicada en @ELTIEMPO: ‘Ahora sí arrancó la campaña’”.

En otro mensaje expresó: “No haré parte de ninguna alianza ni coalición con quienes han coadyuvado con tanto entusiasmo a la expedición de leyes que tanto daño le han hecho al país y han garantizado la mal llamada gobernabilidad de Petro”.

“Me resisto a colaborar o a hacer parte de cualquier acuerdo en el que estén vinculados quienes han cabalgado en la mermelada dispersada por Petro y han sido protagonistas del más gigantesco y vergonzoso saqueo del Estado colombiano. El país los conoce, sabemos bien quiénes son y cómo procedieron, qué los motivó y quién los auspició. Los invito a leer mi columna, publicada en @ELTIEMPO, ‘El todo por el todo’”.

Pero no paró, y también se conocieron otros mensajes: “El Consejo de Estado, por segunda vez, en recurso de apelación, falló a favor de mi hermano Enrique Vargas. Petro, amparado en su fuero presidencial, deshonra y calumnia a todo el mundo, sin ninguna prueba. Por eso sostengo que, en sus manos, el Estado de derecho está en peligro”.

“Hoy los colombianos decidimos; es el momento de ponerle freno a este desgobierno. La violencia paraestatal, la inversión paralizada, salud colapsada, incertidumbre jurídica, corrupción desbordada, déficit disparado y los grupos al margen de la ley cada día más fortalecidos es el regalo de Petro y su gobierno “del cambio”. Por eso los invito a votar al Senado y a la Cámara por las listas de Cambio Radical: una bancada seria, con carácter y conocimiento, capaz de ejercer control político, frenar los desvaríos y proponer soluciones viables para el país. ¡No es momento de improvisar! Un partido que ha respaldado la democracia y defendido la institucionalidad. Juntos recuperemos el rumbo de Colombia”, recalcó.

Pero luego de todas esas disputas políticas, Petro publicó: “Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general, contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca. Le envío a su familia mi sentido pésame”.