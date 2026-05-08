Iván Duque despide a Germán Vargas Lleras: “Colombia pierde a uno de sus mejores hombres”

La muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras sigue generando reacciones en el mundo político colombiano.

Uno de los pronunciamientos más sentidos fue el del expresidente Iván Duque Márquez, quien destacó el legado institucional, político y personal que deja quien fuera una de las figuras más influyentes de las últimas décadas en el país.

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A través de un mensaje cargado de reconocimiento y cercanía, Duque aseguró que “Colombia lamenta la muerte de Germán Vargas Lleras” y afirmó que el país “pierde a uno de sus mejores hombres, a un verdadero hombre de Estado”.

El exmandatario resaltó además el carácter y la forma de hacer política del exvicepresidente, al señalar que fue “una persona que hizo política con ideas, con compromiso”, además de describirlo como alguien “recio enfrentando al crimen” y con “una convicción de apego a la justicia”.

El país político reacciona al fallecimiento de Germán Vargas Lleras

Foto: Guillermo Torres

En su declaración, Duque hizo énfasis en varias de las áreas de gestión que marcaron la trayectoria pública de Vargas Lleras.

“Hoy Colombia tiene que recordar su legado en la gestión de la infraestructura, en la gestión de la vivienda, en la gestión del agua potable”, expresó, al tiempo que sostuvo que el dirigente político trabajó “en el deseo de hacer reformas estructurales que le darán a nuestro país cada vez más solidez institucional”.

El país político reacciona al fallecimiento de Germán Vargas Lleras

Expresidente Iván Duque Foto: Paula López

El expresidente también envió un mensaje de solidaridad a la familia del exvicepresidente. “Con María Juliana le expresamos a sus seres queridos y a su familia nuestra solidaridad y los acompañamos en oración”, manifestó.

Duque fue más allá del reconocimiento político y habló de la relación personal que construyó con Vargas Lleras durante años.

Entrevista con Germán Vargas Lleras, candidato presidencial por el Partido Cambio Radical. Bogotá, 22 de mayo de 2018. Foto: COLPRENSA

“Con Germán construí una amistad sólida que atesoro y aprendí de él siempre”, aseguró Duque. Además, reveló que durante su paso por la Casa de Nariño acudió al exvicepresidente en múltiples oportunidades: “Lo consulté en múltiples ocasiones como presidente”.

Finalmente, el exmandatario cerró su mensaje con palabras de despedida dirigidas directamente a quien consideró uno de los grandes defensores de la legalidad en Colombia.

El expresidente Iván Duque habla de la importancia de la COP30. Foto: CORTESIA FUNDACIÓN INNOVACIÓN

“Le digo a mi amigo con total convicción: gracias, Germán, por todo lo que le diste a Colombia. Que Dios lo bendiga”, concluyó el expresidente.