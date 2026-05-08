El exvicepresidente Óscar Naranjo reaccionó a la noticia del fallecimiento del también exvicepresidente Germán Vargas Lleras, a quien Colombia despide este viernes 8 de mayo después de una vida dedicada al servicio público.

Naranjo, quien también formó parte de la administración de Juan Manuel Santos, afirmó que su deceso es una pérdida para las instituciones del país y destacó los roles que ejerció durante su carrera.

Expresidentes hablan de la “mala hora para la patria” tras la muerte de Germán Vargas Lleras: “Nuestro país pierde a uno de sus mejores hombres”

“La muerte del doctor Germán Vargas Lleras constituye una irreparable pérdida para la institucionalidad colombiana. Como vicepresidente, ministro y senador, siempre demostró su capacidad de liderazgo y amor por la patria. A sus seres queridos y amigos les extiendo mis condolencias", escribió el general.

Naranjo y Vargas Lleras pertenecieron a la administración de Juan Manuel Santos, gobierno desde el que respaldaron la agenda de la paz. El líder del partido Cambio Radical fue determinante para el desarrollo de obras de infraestructr