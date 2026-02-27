Gente

Óscar Naranjo, ex ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, reapareció y mostró nueva faceta; Edwin Garrido reaccionó

El exparticipante se mostró en su proceso de transformación y dio de qué hablar con su cambio.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

27 de febrero de 2026, 12:59 p. m.
Óscar Naranjo, exparticipante de 'Protagonistas de Nuestra tele'.
Óscar Naranjo, exparticipante de 'Protagonistas de Nuestra tele'. Foto: Instagram @oscar.naranjo_

Protagonistas de Nuestra Tele se convirtió, con el paso de los años, en uno de los formatos más recordados y comentados de la televisión colombiana. A lo largo de sus distintas temporadas en el Canal RCN, el reality logró captar la atención de miles de espectadores, generando debate, afinidades y fuertes reacciones entre el público. Aunque dejó de emitirse, su impacto permaneció vivo en la memoria colectiva, especialmente por algunos concursantes que marcaron época por sus actitudes y polémicas.

Dentro de ese recorrido, una de las ediciones que más revuelo causó fue la estrenada en 2012. Esa temporada sobresalió por la intensidad del juego, las estrategias empleadas por los participantes, las alianzas que se formaron y los conflictos que se desataron, elementos que mantuvieron a la audiencia pendiente de cada emisión y consolidaron su éxito en la parrilla del canal.

El grupo de concursantes estuvo integrado por figuras que hoy siguen siendo recordadas, entre ellas Sara Uribe, Manuela Gómez, Elianis Garrido, Mateo Ramírez, Angélica Jaramillo, Sebastián Tamayo, Óscar Naranjo y Edwin Garrido. Cada uno aportó su personalidad al desarrollo de la competencia y fue determinante para que esa edición quedara marcada como una de las más exitosas y comentadas en la historia del programa.

Sin embargo, uno de los que más causó reacciones fue Óscar Naranjo, quien era distinto al resto por su personalidad, talento y desarrollo. En la competencia dio bastante de qué hablar, luego de las peleas con Elianis Garrido y Manuela Gómez.

Óscar Naranjo, de ‘Protagonistas’, ‘le hizo el feo’ a presentadora de ‘Buen día Colombia’, así fue el incómodo momento
Óscar Naranjo, de ‘Protagonistas’, reapareció. Foto: Captura de pantalla Canal RCN

Sin embargo, luego de que terminó el reality, el famoso se alejó de los focos y reescribió su vida, asegurando que su fe le había transformado la manera de ver el mundo, pasando la página con comportamientos y pensamientos.

No obstante, Naranjo volvió a aparecer públicamente en redes sociales, mostrando un giro que le dio a la realidad, conservando la distancia con la televisión y los medios artísticos. El exparticipante utilizó plataformas digitales para mostrar una foto tomada en una iglesia de Chinú, Córdoba.

En dicha publicación se ve al famoso de pie en el púlpito mientras predica la palabra de Dios y entregando un mensaje a los asistentes. Su actitud es serena y tranquila, llamando la atención con su forma de expresarse en público.

La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da mucha luz”, escribió en el pie de foto.

Lo curioso fue que Edwin Garrido, que fue muy cercano a Naranjo en Protagonistas de Nuestra Tele, comentó este post y lo elogió por su labor espiritual.

Cabe resaltar que el exconcursante había concedido entrevistas en el pasado, hablando de sus acciones basadas en la fe, transformando lo que fue y lo que es ahora. En Lo sé todo habló sobre su experiencia, plasmando lo feliz que se sentía con este refugio emocional.

“La gente está muy contenta y emocionada por lo que Dios pone en mi boca. Se acercan, se dan cuenta de que soy Óscar y me dicen que es impresionante cómo Dios me ha transformado. Es algo bonito”, dijo.

