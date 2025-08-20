Yina Calderón se convirtió en una de las creadoras de contenido más polémicas de las plataformas digitales, debido a sus declaraciones sobre distintos temas. La famosa construyó una carrera en estos espacios, llegando a tener pleitos con distintos colegas.

Sin embargo, hay quienes recuerdan la etapa de la huilense en Protagonistas de Nuestra Tele 2013, donde se dio a conocer a nivel nacional. Allí plasmó su personalidad sencilla y humilde, enfrentándose a compañeros con los que no sentía afinidad por el carácter.

Una de las que fue su contraparte fue Iris Gutiérrez, mejor conocida en la actualidad como Johanna Yepes, quien siempre se mostró firme y leal a su grupo de amigos. La barranquillera no dudó en ser directa y clara, expresando su inconformidad con algunas situaciones.

La exparticipante del reality siempre destacó por su belleza, su forma de hablar, sus cara a cara y su actitud, la cual reflejaba una molestia con los comentarios y críticas que le hacía Yina Calderón. A lo largo de la temporada se les vio enfrentadas, evitando una estabilidad en su convivencia.

Sin embargo, tras 12 años desde que se grabó la edición de Protagonistas de Nuestra Tele, Johanna Yepes y Yina Calderón se volvieron a encontrar, compartiendo en una entrevista que realizaron para La Corona TV.

Ambas famosas se vieron cara a cara, logrando compartir lejos de sus cruces del pasado. De hecho, la integrante del formato de entretenimiento compartió un post en redes sociales, donde plasmó cómo fue este instante.

Johanna Yepes indicó que todo había sido distinto, reencontrándose bajo un contexto totalmente único. En su texto confesó que estaba prevenida, pero que todo se transformó y se dio en un ámbito más tranquilo.

“La vida nos muestra el camino correcto en la medida que luchamos por nuestros sueños. 11 años atrás fuimos compañeras en un proyecto que nos marcó para toda la vida y hoy 14 de agosto del 2025 nos encontramos y revivimos nuestra historia con matices y pensamientos diferentes que nos acerca a nuestro presente”, escribió al inicio.

“@yinacalderonoficial debo reconocer que estaba prevenida con nuestro encuentro en @lacoronatv, pero tú transformaste esa prevención con amabilidad, sonrisa generosa, un abrazo sincero y la magia que te caracteriza”, agregó.

La exparticipante no dudó en abrir su corazón y mencionar que sabía la realidad de Calderón, quien había transformado su presente y era completamente distinta.