Pese a que, en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia ingresó una gran cantidad de celebridades reconocidas a nivel nacional, una de la que más ha llamado la atención es Yina Calderón, pues es considerada como una de las figuras más polémicas del entretenimiento debido a sus fuertes comentarios en contra de sus colegas de la industria,

Dentro del reality que se está transmitiendo a través de las pantallas del Canal RCN, se lleva a cabo La línea de la vida, actividad en la que, cada una de las estrellas tiene la oportunidad de hablar de sus vivencias y revelar detalles de los momentos que les dieron un nuevo rumbo en sus carreras.

Yina Calderón habló del inconveniente que vivió en Protagonistas de Nuestra Tele. | Foto: Instagram @yinacalderon

En este caso, Yina Calderón abrió su corazón y reveló, por primera vez, cómo fue el momento en el que le lanzó un cuchillo a Juver Bilbao, situación que provocó su expulsión de Protagonistas de Nuestra Tele, una de las producciones de televisión más importantes del año 2012.

“Del programa me expulsan por tirarle un cuchillo a un compañero que yo quería mucho, no es como muchas personas piensan que yo quería hacerle daño. Yo acepto, fue algo que hice, no debí tomar ese cuchillo, pero eso hizo que me expulsaran y eso hizo que entrara en el momento más difícil de mi vida”, mencionó frente a las cámaras de La casa de los famosos.

Esta decisión ha provocado que cientos de personas la reprochen con el paso de los años, pues incluso, Melissa Gate, una de sus compañeras dentro de la casa, han mencionado el tema con el fin de generar conflicto entre ellas.

¿Cuál fue el momento más difícil en la vida de Yina Calderón?

En la segunda parte de la actividad, la empresaria y creadora de contenido reveló que al salir del popular reality fue víctima de los medios de comunicación y de un experto en moda que habló sobre el vestuario que lució en un evento de la farándula y criticó cada uno de los componentes de su traje.

“Un gran estilista que comentaba acerca de los peores y mejores vestidos, me clava y empieza a decir que yo soy un ‘mamarracho’, que ¿quién me vistió?, que yo no tenía presupuesto, que la tela era mala, todo eso me lleva a mi a la depresión y me dolió mucho porque vi a mi mamá llorar y eso ni me toca el alma”.

Yina Calderón fue expulsada del famoso reality del Canal RCN. | Foto: Instagram: @yinacalderondjoficial

Sin embargo, esa fue la oportunidad que tuvo para darse cuenta de que podía convertirse en una personalidad importante dentro del medio y poder generar ingresos económicos que le le permitieran darle un mejor estilo de vida a su familia.

“Me di cuenta de que no tenía plata, pero tenía popularidad, entonces aproveché para hacer empresa porque me percaté de que fui la peor vestida, pero fui a la única que nombraron en ese evento”.

Esto la llevó a crear contenido en redes sociales, hablando sobre las personalidades más importantes de Colombia, ya que logró identificar que este tipo de contenido era disfrutado por millones de personas en internet.

“Yo hacía videos de motivación personal y no se me conectaba nadie y una vez borracha en una fiesta, hice un en vivo y se me conectaron más de 100 mil personas. Ahí entendí que a la gente no le gustaban los videos de motivación personal, le gustaba la borrachera, el chisme, el picante y me puse una coraza con mi familia para que no nos afectaran las críticas”.