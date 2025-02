La polémica en La casa de los famosos no da tregua , pero en esta semana de competencia, las mujeres integrantes de las ‘chicas fuego’, que en redes llaman el ‘cuartel de las brujas’, han dado de qué hablar, sobre todo, por sus diferencias con el líder de la semana, Coco.

Polémica entre Yina Calderón y Coco por Karina García

Una vez en el cuarto Montoc (de belleza) donde normalmente se reúnen las mujeres, hablaron de todo lo ocurrido en la nominación, pero en especial de Coco, pues no les daba buena espina desde que eligió a Karina García para que compartiera el cuarto del líder con él.

En el momento en el que llegó el turno de Coco para dejar a una persona en placa, aseguró: “Creía confirar en esta persona, y lo que pasó hoy, ya me demuestra que no . Mi nominada es Karina”.

Como ya lo estaban esperando, Yina Calderón no esperó ni un solo segundo y arremetió contra él: “¡Doble cara! ¡Falso! Deja de hablar tanta farsa, mentiroso ¡Mentiroso! O todo lo que le dijo noche que por qué arriba no mostraba la cola y acá sí se ponía. Diga la verdad. Le dijo que por qué arriba no mostraba la cola y acá sí se ponía esas cosas apretadas. ¿Eso qué es? Y discúlpame Carla por eso. Usted es un falso, qué tiene que estarle hablando a una mujer de eso. Y ahorita dice que le coge por sorpresa. Tenga pantalones", dijo Yina, explotando contra Coco.