Confidenciales

Abelardo de la Espriella responde a críticas del general (r) Óscar Naranjo: “No creo que haya combatido siempre el crimen, como se jacta”

El candidato presidencial lamentó los “prejuicios” del expolicía frente a los abogados penalistas.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
25 de enero de 2026, 5:27 p. m.
Abelardo de la Espriella y el general (r) Óscar Naranjo.
Abelardo de la Espriella y el general (r) Óscar Naranjo. Foto: SEMANA

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, contestó a las críticas del general (r) Oscar Naranjo, quien lo señaló de defender como abogado a criminales que él perseguía como policía.

“Tengo una diferencia abismal de vida y eso me plantea serios interrogantes. Él, haciendo uso legítimo de su profesión a través de un bufé de abogados, se encargó de defender a muchos y de los más importantes criminales que perseguí para llevarlos a prisión, ante la justicia”, manifestó en el programa 6AM W de Caracol Radio.

Frente a esto, el abogado dijo que le costaba responder a los “ataques” y lamentó los “prejuicios frente a los abogados penalistas”.

Le dijo que sin la labor de abogados, su desempeño como policía no habría sido posible, e incluso recordó la condena por narcotráfico del hermano de Naranjo en Alemania.

Confidenciales

El 76 % dice que votará en la Gran Consulta por Colombia o en la del Pacto Amplio, según CNC para ‘Cambio’

Confidenciales

El general (r) José Luis Ramírez, nuevo director del CTI: la Fiscalía hizo el anuncio oficial

Confidenciales

Llega nuevo comandante a la Octava División del Ejército Nacional: estas son las zonas de Colombia a su cargo

Confidenciales

Tomás Uribe sobre Paloma Valencia: “Es la única que puede aglutinar a los votantes para derrotar al heredero del petrosantismo”

Confidenciales

Mario Hernández advierte polémica alza de impuestos del Gobierno Petro: “Es un asalto”

Confidenciales

María Fernanda Cabal a Gustavo Petro sobre su cita con Donald Trump: “Le falta estudiar más... Allá no llegará a decir boberías”

Confidenciales

Popular primera ministra europea aseguró que Trump debería ganar el Nobel de Paz: lo postulará

Política

El general (r) Óscar Naranjo descartó ser candidato presidencial para 2026: “No fui el as bajo la manga de Santos”

Confidenciales

Equipo negociador del Gobierno nacional en La Habana envió mensaje por la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora

Política

“Los uniformados deberían votar”: el general (r) Óscar Naranjo habla de las elecciones de 2026, de seguridad, y de Uribe y Santos

“Incluso su hermano, condenado por narcotráfico en Alemania, no habría tenido un juicio justo, sino un linchamiento, de no haber contado con un profesional del derecho que lo asistiera", sostuvo.

Y agregó: “Me imagino, general Naranjo, que cuando El Chapo Guzmán lo acusó de recibir sobornos, o cuando lo señalaron de ser socio del coronel Danilo González y de alias ‘Jabón’, lo primero que le vino a la mente fue llamar a un abogado".

El general (r) Óscar Naranjo descartó ser candidato presidencial para 2026: “No fui el as bajo la manga de Santos”

Incluso, dijo que no cree que “haya combatido siempre el crimen, como se jacta, señor general, teniendo en cuenta que el gobierno del que usted fue vicepresidente arrodilló al Estado, en un falso proceso de paz, frente al narcoterrorismo, para entregarles curules en el Congreso, dejando a las víctimas de la guerrilla infame sin justicia, verdad ni reparación".

De la Espriella dijo que los ataques de Naranjo se deben a “una misión encomendada por los máximos representantes de la vieja política, de la casta de siempre”.

Finalmente, lo acusó de hacer parte del “establecimiento” y dijo que “nada podrá evitar el triunfo del Tigre y su manada”.

Más de Confidenciales

Abelardo de la Espriella y el general (r) Oscar Naranjo.

Abelardo de la Espriella responde a críticas del general (r) Óscar Naranjo: “No creo que haya combatido siempre el crimen, como se jacta”

Los candidatos más votados de la consulta del Pacto Histórico se quedaron con la mayoría de los votos de algunos municipios apartados del país.

El 76 % dice que votará en la Gran Consulta por Colombia o en la del Pacto Amplio, según CNC para ‘Cambio’

brigadier general José Luis Ramírez Hinestroza Cumbre de comandantes de la Policía Nacional denominado Ofensiva Frontal contra la Criminalidad. Bogota julio 5 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

El general (r) José Luis Ramírez, nuevo director del CTI: la Fiscalía hizo el anuncio oficial

Brigadier general Gerardo Ortiz Ramírez, nuevo comandante de la Octava División del Ejército Nacional.

Llega nuevo comandante a la Octava División del Ejército Nacional: estas son las zonas de Colombia a su cargo

.

Tomás Uribe sobre Paloma Valencia: “Es la única que puede aglutinar a los votantes para derrotar al heredero del petrosantismo”

Esto fue lo que le dijo el presidente Petro al reconocido empresario.

Mario Hernández advierte polémica alza de impuestos del Gobierno Petro: “Es un asalto”

Venezuela Colombia Gustavo Petro Donald Trump

María Fernanda Cabal a Gustavo Petro sobre su cita con Donald Trump: “Le falta estudiar más... Allá no llegará a decir boberías”

262 / 5.000 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto durante su discurso especial durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 21 de enero de 2026.

Popular primera ministra europea aseguró que Trump debería ganar el Nobel de Paz: lo postulará

Diosdado Cabello y Álvaro Uribe

“Diosdado Cabello, el demonio de los demonios”: Álvaro Uribe habla de los peligros de que el líder chavista siga en Venezuela

Presidente Gustavo Petro y Jorge Glas

Jorge Glas, el punto de la discordia entre Noboa y Petro

Noticias Destacadas