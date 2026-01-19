Política

El general (r) Óscar Naranjo descartó ser candidato presidencial para 2026; explicó sus razones

El exvicepresidente se refirió a la contienda electoral y dio luces de los candidatos con los que tiene más afinidad.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 11:44 a. m.
El general (r) Óscar Naranjo se refirió a la contienda presidencial.
El general (r) Óscar Naranjo se refirió a la contienda presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Uno de los nombres que estaba a la expectativa para la carrera del 2026 era el del general (r) Óscar Naranjo, quien descartó que vaya a ingresar a la contienda.

En entrevista con 6 AM W de Caracol Radio, Naranjo explicó que tomó esa decisión luego de analizar varias aristas, por lo que desde su perspectiva considera que es lo más responsable.

Aunque se refirió a las elecciones del 2026, no aclaró si apoyaría a algún candidato, pero cuestionó que la contienda se estaría dando como un reality entre los aspirantes.

Oscar Naranjo.
Naranjo descartó apoyar a Iván Cepeda o a Abelardo de la Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Descartó que pueda hacer parte de alguna campaña como fórmula vicepresidencial. En el caso de Abelardo de la Espriella dijo que tienen una “diferencia abismal de vida”. “Él, haciendo uso legítimo de su profesión, se encargó de defender a muchos y de los más importantes criminales que yo perseguí para llevarlos a prisión”, aseguró el exvicepresidente.

En el caso de Sergio Fajardo, afirmó que apoyaría a cualquier candidato que dé garantías de que la democracia continuará, respete la Constitución y que vaya en la senda de la reconciliación.

Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán lideran la intención de voto en la Gran Consulta por Colombia, según encuesta de GAD3 para ‘Noticias RCN’

“Las propuestas del centro deben ser llenadas de contenido y no solamente que es una manera decente de hacer política. Tiene que estar llena de un contenido que realmente entusiasme y forjar una ilusión por el futuro”, dijo.

En el caso de Iván Cepeda, afirmó que tiene diferencias con el candidato del Pacto Histórico, entre ellas, el modelo de país que él tiene. “Respeto su tendencia ideológica, pero creo que más allá de respetar la Constitución, tendría que aclarar cuál es el modelo de país que él propone”, mencionó Naranjo.

El general cuestionó la gestión del Gobierno de Gustavo Petro y afirmó que había “fracasado”. Sobre el programa de la paz total, fue claro en condenar esa idea, pues considera que ha afectado al país.

Oscar Naranjo.
El general se refirió al santismo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Cuestionó que haya etiquetas en medio de la política y se refirió al “santismo”, pues él hizo parte del gobierno de Juan Manuel Santos como vicepresidente. Dijo que nunca se sintió subordinado y reconoció que le tiene “admiración y respeto”.

“Contrario a lo que la gente imagina, en mi caso particular no ha estado convirtiéndome en una carta que fuera un as bajo la manga. Fue un proceso autónomo de mi preocupación para el país”, señaló.

Más allá de Naranjo, la contienda sigue. En las últimas horas, la encuesta de la firma GAD3 para Noticias RCN reflejó que Iván Cepeda tiene el 30 % de respaldo, mientras que Abelardo de la Espriella cuenta con el 22 %.

