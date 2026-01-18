Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán lideran la intención de voto en la Gran Consulta por Colombia, según encuesta de GAD3 para ‘Noticias RCN’

Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán lideran la intención de voto en la Gran Consulta por Colombia, que se votará el próximo 8 de marzo, mismo día en que se elegirá el nuevo Congreso de la República.

De acuerdo con los resultados, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, alcanzó una intención de voto del 23 %, seguida por la aspirante del Movimiento Valientes, Vicky Dávila, con el 8 %, y cierra el top 3 el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, con el 8 %.

Elecciones bajo amenaza: SEMANA revela cómo las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo planean interferir en la contienda electoral

Los otros integrantes de la coalición obtuvieron la siguiente intención de voto, según el sondeo que presentó Noticias RCN:

Juan Carlos Pinzón (6 %)

Juan Daniel Oviedo (4 %)

Aníbal Gaviria (3 %)

Enrique Peñalosa (2 %)

David Luna (1 %)

Mauricio Cárdenas (1 %)

El 8 de marzo, el mismo día en que se celebrarán las elecciones para el Congreso de la República, los ciudadanos tendrán disponible el tarjetón de las consultas interpartidistas, en el que estarán las dos coaliciones para buscar un candidato único a la Casa de Nariño.

Las personas que deseen participar en esta elección deberán pedir la papeleta en los puestos de votación y en esta deben marcar la coalición y el candidato de su preferencia, lo que significa que en un mismo documento estarán, por ejemplo, la de la izquierda con el frente amplio y la de la derecha con la Gran Consulta por Colombia.

Iván Cepeda (30%) y Abelardo de la Espriella (22%) lideran la intención de voto a la Presidencia, según encuesta de GAD3 para ‘Noticias RCN’

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ya había advertido que “todas las consultas se incluirán en una única tarjeta electoral. Hacer una tarjeta por organización política o coalición es un grave error”.

Esta decisión se tomó, según el registrador nacional, para no vulnerar el secreto del voto. “Si una persona llega a la mesa de votación a pedir la tarjeta de una consulta en concreto, está mostrando su orientación ideológica y eso viola el secreto del voto”, manifestó.

La encuesta se realizó entre el 13 y el 15 de enero de 2026 a mayores de 18 años residentes en Colombia. Fue un sondeo cuantitativo realizado a través de encuestas telefónicas mediante entrevistadores entrenados, con aplicación asistida por software. Tiene un margen de error del 2,83 %, con un nivel de confianza del 95 %.