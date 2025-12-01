Suscribirse

Política

Así se harán las consultas de partidos políticos para escoger candidatos presidenciales: ciudadanos recibirán un solo tarjetón

La Registraduría entregó las reglas del juego que aplicarán para la celebración de las consultas de partidos políticos en marzo de 2026.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 8:04 p. m.
Consultas de partidos políticos. Imagen de referencia.
Consultas de partidos políticos. Imagen de referencia. | Foto: Registraduría.

Iniciaron los trámites en la Registraduría para la realización de las consultas de partidos políticos, donde varias colectividades medirán a sus precandidatos presidenciales y seleccionarán a uno para que vaya a la primera vuelta por la Casa de Nariño.

Tal como lo decidió el Consejo Nacional Electoral (CNE), la contienda se hará el 8 de marzo y serán convocados partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos para la toma de decisiones o escogencia de candidatos.

Contexto: Entre los candidatos de derecha y centroderecha, Abelardo de la Espriella tiene 43% de probabilidades de ganar; los siguientes cuatro suman el 14% en conjunto

Estas organizaciones políticas tienen plazo hasta el próximo lunes, 8 de diciembre, para enviar un oficio al CNE manifestando su intención de materializar este mecanismo.

El calendario electoral también estableció que los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos podrán retractarse de su voluntad inicial de participar en las consultas hasta el 22 de diciembre.

Las próximas elecciones presidenciales en Colombia se harán en mayo de 2026.
Elecciones. Imagen de referencia. | Foto: juan carlos sierra-semana

Seguidamente, “el 27 de enero de 2026 finaliza el plazo para que aquellas colectividades que hayan solicitado la realización de consultas presenten las preguntas al Consejo Nacional Electoral. Este organismo se podrá pronunciar sobre dichas preguntas hasta el 6 de febrero de 2026″.

Ese mismo día vence el término para que, en caso de que se solicite la realización de consultas para la escogencia de candidatos a la Presidencia de la República, los precandidatos se postulen ante la Registraduría.

Contexto: El Centro Democrático retira la candidatura de Miguel Uribe Londoño. Como lo anticipó SEMANA, Abelardo de la Espriella es el motivo

Contrario a lo que ocurrió en las consultas de 2022, esta vez la ciudadanía solo recibirá un tarjetón. Como se recordará, en las elecciones pasadas, las personas debían escoger entre una de las colectividades que se estaba midiendo.

Así lo aclaró el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos: “Todas las consultas se incluirán en una única tarjeta electoral. Hacer una tarjeta por organización política o coalición es un grave error”.

Para las elecciones de 2026, la campaña inicia formalmente el 31 de enero de 2026.
Votación. Imagen de referencia. | Foto: El País

Penagos describió que hay un problema al dividir las consultas por tarjetones, dado que “estaríamos vulnerando el secreto del voto. Si una persona llega a la mesa de votación a pedir la tarjeta de una consulta en concreto está mostrando su orientación ideológica y eso viola el secreto del voto”.

Varios sectores políticos ya levantaron la mano y manifestaron su interés de participar en este mecanismo. Uno de ellos es el partido Centro Democrático, que aspira a presentar a dos aspirantes de las tres opciones que quedan: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

