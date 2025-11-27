Suscribirse

Entre los candidatos de derecha y centroderecha, Abelardo de la Espriella tiene 43% de probabilidades de ganar; los siguientes cuatro suman el 14% en conjunto

El tablero de Polymarket ya genera conversaciones en Colombia sobre las elecciones de 2026.

Redacción Semana
27 de noviembre de 2025, 5:20 p. m.
Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila, Germán Vargas Lleras, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa.
De izquierda a derecha: Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila, Germán Vargas Lleras, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa. | Foto: Semana.

Polymarket, la plataforma de apuestas más grande del mundo, es usada en varias regiones como referencia para aproximarse al sentir de los votantes.

En el capítulo colombiano, se conoció cómo está el panorama electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Contexto: Abelardo de la Espriella lidera el mercado de apuestas por la Presidencia en Colombia en 2026, según Polymarket

Al revisar los candidatos con tendencias hacia la derecha y centroderecha, el abogado Abelardo de la Espriella ocupa el primer lugar con el 43 % de probabilidades de ganar.

En el mismo tablero aparecen Vicky Dávila (5 %), Germán Vargas Lleras (4 %), Juan Carlos Pinzón (3 %) y Enrique Peñalosa (2 %).

Encuesta
Tablero de Polymarket, considerando centro y centro derecha en Colombia, de cara a las elecciones presidenciales del 2026. | Foto: SEMANA

Mientras se conocen estos números, se siguen moviendo las alianzas de algunos políticos para escoger un eventual único candidato para 2026.

Este fue el más reciente guiño de Dávila a Juan Manuel Galán: “Juan Manuel Galán es una persona muy valiosa. Lo conozco hace muchos años. Puede contribuir a construir una gran alianza que derrote a la izquierda radical y a personajes disfrazados”.

Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila, Germán Vargas Lleras, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa.

