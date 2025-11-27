Política
Entre los candidatos de derecha y centroderecha, Abelardo de la Espriella tiene 43% de probabilidades de ganar; los siguientes cuatro suman el 14% en conjunto
El tablero de Polymarket ya genera conversaciones en Colombia sobre las elecciones de 2026.
Polymarket, la plataforma de apuestas más grande del mundo, es usada en varias regiones como referencia para aproximarse al sentir de los votantes.
En el capítulo colombiano, se conoció cómo está el panorama electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.
Al revisar los candidatos con tendencias hacia la derecha y centroderecha, el abogado Abelardo de la Espriella ocupa el primer lugar con el 43 % de probabilidades de ganar.
En el mismo tablero aparecen Vicky Dávila (5 %), Germán Vargas Lleras (4 %), Juan Carlos Pinzón (3 %) y Enrique Peñalosa (2 %).
Mientras se conocen estos números, se siguen moviendo las alianzas de algunos políticos para escoger un eventual único candidato para 2026.
Este fue el más reciente guiño de Dávila a Juan Manuel Galán: “Juan Manuel Galán es una persona muy valiosa. Lo conozco hace muchos años. Puede contribuir a construir una gran alianza que derrote a la izquierda radical y a personajes disfrazados”.