Confidenciales
Vicky Dávila: “Juan Manuel Galán puede contribuir a construir una gran alianza”
La precandidata presidencial se refirió al aspirante del Nuevo Liberalismo y la alianza que está impulsando desde su sector.
La precandidata presidencial Vicky Dávila aseguró que el aspirante del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, podría contribuir a edificar una gran alianza de cara a las elecciones del próximo año.
“Juan Manuel Galán es una persona muy valiosa. Lo conozco hace muchos años. Puede contribuir a construir una gran alianza que derrote a la izquierda radical y a personajes disfrazados”, dijo Dávila.
Ella agregó que Colombia necesita progreso y soluciones, y “no más mafias enquistadas en el poder”.
El mensaje de la precandidata presidencial llegó luego de una publicación que hizo Galán en su cuenta de X: “Muchos creen que solo hay dos bandos. y que todo es extremo. Yo creo en un país donde se escuche, se construyan puentes y se trabajen soluciones reales. No podemos seguir viendo la misma película. Necesitamos unidad y propuestas".
Frente a la expresión de Dávila, Galán expuso afinidad: “Vicky, te agradezco mucho tus palabras. Como te lo he dicho, reconozco tu valentía. Colombia necesita que todos los que queremos un país de progreso nos unamos. ¡Un abrazo fraterno y trabajemos por Colombia!”.