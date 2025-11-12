Suscribirse

Nación

Abelardo de la Espriella lidera el mercado de apuestas por la Presidencia en Colombia en 2026, según Polymarket

El precandidato del movimiento Defensores por la Patria encabeza, con el 33 %. Luego figuran Iván Cepeda (23 %), Sergio Fajardo (17 %) y Roy Barreras (15,3 %).

Redacción Semana
12 de noviembre de 2025, 12:36 p. m.
Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Roy Barreras
Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Roy Barreras.

En las elecciones en el mundo, la plataforma Polymarket se ha convertido en una referencia para intentar aproximarse al sentimiento de los votantes. Se trata de la más grande en su género y ayuda a predecir lo que puede ocurrir en eventos de trascendencia política a nivel internacional.

Lo que ocurrirá en Colombia en 2026, cuando los ciudadanos acudan a las urnas a elegir al sucesor de Gustavo Petro, no es la excepción. Según la más reciente medición de Polymarket, el precandidato Abelardo de la Espriella, con el 33 %, lidera el mercado de apuestas sobre quién será la persona que llegará a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026.

Luego siguen, en su orden, Iván Cepeda (23 %), Sergio Fajardo (17 %) y Roy Barreras (15,3 %).

Resultados de Polymarket sobre las elecciones presidenciales en Colombia
Resultados de Polymarket sobre las elecciones presidenciales en Colombia.

Después de Barreras, están Vicky Dávila (6 %), Germán Vargas Lleras (4 %), Juan Carlos Pinzón (3 %), Juan Manuel Galán (2 %), David Luna (2 %) y Claudia López (1 %).

Resultados de Polymarket sobre las elecciones presidenciales de 2026
Resultados de Polymarket sobre las elecciones presidenciales de 2026.
Resultados de Polymarket sobre las elecciones presidenciales en Colombia
Resultados de Polymarket sobre las elecciones presidenciales en Colombia.

