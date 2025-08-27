Suscribirse

Esto dice Polymarket, el mercado de apuestas, sobre las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. El tablero se mueve

La principal plataforma de ese género en Estados Unidos muestra una foto de la carrera por el 2026.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 3:35 p. m.
.
Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Gustavo Bolívar. | Foto: Fotomontaje SEMANA

Polymarket es la plataforma de apuestas más grande del mundo. Día a día, miles de personas acuden para analizar escenarios, muchos de eventos políticos y otros de trascendencia mundial en diferentes ámbitos.

La página permite ver las carreras electorales de diferentes países y, en Estados Unidos, por ejemplo, son un termómetro imprescindible para medir este tipo de contiendas.

Contexto: ¿Qué dice Polymarket, el mercado de apuestas, para las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia?

Este 27 de agosto, así está la carrera presidencial en Colombia, según Polymarket:

El primer lugar lo tiene Vicky Dávila, con un 32 %. Luego está Abelardo de la Espriella con el 22 %. En tercer lugar, Sergio Fajardo, con el 19 %, y en cuarto, Gustavo Bolívar, con el 17 %.

.
Así mide la carrera presidencial la plataforma de apuestas Polymarket. | Foto: Polymarket

La semana pasada, el 17 de agosto, el tablero se veía de manera diferente. La primera era también Vicky Dávila, con el 27 %; luego Sergio Fajardo, con el 25 %; Gustavo Bolívar, con el 20 %, y Claudia López, con el 12 %.

