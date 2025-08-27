Política
Esto dice Polymarket, el mercado de apuestas, sobre las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. El tablero se mueve
La principal plataforma de ese género en Estados Unidos muestra una foto de la carrera por el 2026.
Polymarket es la plataforma de apuestas más grande del mundo. Día a día, miles de personas acuden para analizar escenarios, muchos de eventos políticos y otros de trascendencia mundial en diferentes ámbitos.
La página permite ver las carreras electorales de diferentes países y, en Estados Unidos, por ejemplo, son un termómetro imprescindible para medir este tipo de contiendas.
Este 27 de agosto, así está la carrera presidencial en Colombia, según Polymarket:
El primer lugar lo tiene Vicky Dávila, con un 32 %. Luego está Abelardo de la Espriella con el 22 %. En tercer lugar, Sergio Fajardo, con el 19 %, y en cuarto, Gustavo Bolívar, con el 17 %.
La semana pasada, el 17 de agosto, el tablero se veía de manera diferente. La primera era también Vicky Dávila, con el 27 %; luego Sergio Fajardo, con el 25 %; Gustavo Bolívar, con el 20 %, y Claudia López, con el 12 %.