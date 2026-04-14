Piden investigar plataforma de apuestas a raíz de conflicto en Medio Oriente

Aumentan los llamados dentro del Congreso para que se investigue la plataforma de mercado de predicciones Polymarket después del último caso en el que grupos de operadores anónimos hicieron apuestas estratégicas y oportunas sobre un importante evento geopolítico horas antes de que ocurriera.

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El miércoles, Associated Press informó que al menos 50 cuentas nuevas en Polymarket realizaron apuestas sustanciales a favor de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en las horas, incluso minutos, antes de que el presidente Donald Trump anunciara el alto el fuego el martes por la noche en las redes sociales. Estas fueron las únicas apuestas realizadas en Polymarket a través de dichas cuentas.

La empresa cuenta con una plataforma de predicciones. Foto: Captura de pantalla X @Cointelegraph

En enero, un usuario anónimo de Polymarket obtuvo una ganancia de 400 000 dólares apostando a que el líder venezolano Nicolás Maduro sería destituido, horas antes de su captura. Horas antes del inicio de la guerra con Irán, otra cuenta ganó aproximadamente 550 000 dólares en una serie de operaciones en las que, en la práctica, apostaba a que Estados Unidos atacaría Irán y que el ayatolá Ali Jamenei sería destituido.

Estas apuestas tan premonitorias han causado asombro y acusaciones de que los mercados de predicción son propensos al uso de información privilegiada.

Y el problema va más allá de estos tres eventos geopolíticos, según al menos un informe. Investigadores de la Universidad de Harvard publicaron un artículo el mes pasado donde, utilizando datos públicos de blockchain, estimaron que se han obtenido 143 millones de dólares en ganancias en Polymarket por parte de personas que potencialmente tenían información privilegiada sobre eventos que van desde el compromiso de Taylor Swift hasta la entrega del Premio Nobel de la Paz el año pasado.

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El representante Ritchie Torres, DN.Y, quien forma parte del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, así como del subcomité de activos digitales y tecnología financiera, envió una carta el jueves a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) exigiendo que el regulador revise e investigue estas operaciones realizadas en el momento oportuno. La CFTC regula los mercados de derivados , que incluyen los mercados de predicción.

“Este patrón suscita serias preocupaciones de que ciertos participantes del mercado pudieran haber tenido acceso a información confidencial relevante sobre un acontecimiento geopolítico que influyó en el mercado” escribió Torres. La carta fue compartida en exclusiva con AP.

“¿Cuál es la probabilidad estadística de que alguien que no sea un inversor con información privilegiada haga una apuesta ganadora 12 minutos antes de un anuncio presidencial que mueva el mercado?”, dijo Torres en una entrevista con AP. “Hay dos respuestas: Dios o un inversor con información privilegiada. Y algo me dice que Dios no está haciendo apuestas sobre las publicaciones de Donald Trump en Truth Social”.

Las plataformas de apuestas deportivas como Kalshi y Polymarket permiten a sus usuarios apostar sobre todo tipo de cosas, desde si lloverá en Phoenix, Arizona, la semana que viene hasta si la Reserva Federal subirá o bajará los tipos de interés.

Actualmente, los residentes de EE. UU. tienen acceso limitado a Polymarket, que fue prohibida en EE. UU. en 2022. La empresa ha tomado medidas para reingresar al país mediante la adquisición de una bolsa y cámara de compensación con licencia de la CFTC, lo que le brinda una vía legal para comenzar a ofrecer contratos a nivel nacional. La empresa ha iniciado un lanzamiento limitado en EE. UU. Polymarket también opera una plataforma independiente basada en criptomonedas en el extranjero, fuera de la jurisdicción estadounidense. Dicha plataforma concentra la mayor parte de su actividad.

Las investigaciones se dan por apuestas en el marco del conflicto en Medio Oriente. Foto: AFP

El senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, envió una carta a Polymarket el jueves exigiendo que la empresa explique por qué sigue permitiendo operaciones relacionadas con la guerra y la violencia, así como si está haciendo algún esfuerzo para evitar que personas con información privilegiada operen en la plataforma.

“Polymarket se ha convertido en un mercado ilícito para vender y explotar secretos de seguridad nacional como ningún otro en la historia, y por extensión, en una posible trampa para los servicios de inteligencia extranjeros que buscan esas mismas apuestas y negocios sospechosos”, escribió Blumenthal.

*Con información de AP.