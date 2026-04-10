Tensión Colombia - Ecuador: ¿Cuáles serían los sectores y empresas del Valle del Cauca que se verían afectados por los aranceles impuestos?

Los aranceles impuestos por Ecuador a productos importados desde Colombia pueden tener efectos significativos en distintos sectores económicos y en las empresas que participan en el comercio internacional con ese país.

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Estas medidas, que se emitieron bajo el concepto de Tasa de Seguridad, pueden generar impactos tanto directos como indirectos, dependiendo del tipo de producto gravado y del nivel del arancel.

Los sectores que se verían más afectados por la medida serían el petroquímico (combustibles, cosméticos, farmacéuticos, químicos, jabones), automotor y maquinaria.

Hacemos un llamado al diálogo entre los gobiernos de 🇨🇴Colombia y 🇪🇨Ecuador. Preservar esta relación es clave para ambos países. La región necesita más cooperación y apoyo mutuo, no más barreras.



Tras el anuncio del Gobierno de Ecuador, quiero explicar algunas implicaciones de… — Natalia Gutierrez (@NGutierrezJ) January 21, 2026

“El 48% de estas exportaciones son bienes intermedios y finales, es decir, productos con valor agregado, detrás de los cuales hay industria, encadenamientos productivos y empleo nacional”, señaló Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial.

Otro de los puntos más críticos de la medida se da debido a que las empresas operan bajo esquemas de integración regional, donde los insumos cruzan varias fronteras antes de convertirse en productos finales. La imposición de aranceles puede interrumpir estos flujos, encareciendo los procesos productivos y afectando la eficiencia general.

La guerra de aranceles que comenzó Ecuador y a la que respondió Colombia está afectando la competitividad de ambos países. Foto: Montaje El País: fotos de presidencias de Colombia y Ecuador/ Raúl Palacios, El País

Empresas con inversión extranjera que operan en el Valle del Cauca

Las empresas que cuentan con inversión extranjera en el Valle del Cauca y que exportan productos a Ecuador se podrían ver afectadas debido a las cadenas de producción y suministros que se desarrollan en la región.

Por medio de diversos informes, Invest Pacific ha señalado la importancia de la inversión extranjera en el Valle del Cauca y la importancia del comercio que se desarrolla en la región y que, en la mayoría de casos, tiene como destino final los mercados ecuatorianos.

“En 2025, el Valle del Cauca se consolidó como uno de los destinos predilectos en Colombia para los inversionistas extranjeros y nacionales. Así lo demuestran las cifras consolidadas por Invest Pacific, la agencia de promoción y atracción de inversión extranjera en el Pacífico colombiano”, señaló Invest Pacific.

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Principales empresas que podrían verse afectadas por los aranceles:

Colgate

Unilever Andina e Ingredion Colombia

Cartón de Colombia

Cables de Energía y Telecomunicaciones

“Sectores de cuidado personal y del hogar (US$ 68,38 millones); cables y conductores eléctricos (US$31,55 millones); alimentos e ingredientes (US$24,29 millones); industria farmacéutica y dispositivos médicos (US$19,12 millones), papel y cartón (US$14,86 millones) y baterías (US$ 8,28 millones)”, señaló Invest Pacific al Diario El País de Cali.