Denuncian presunta campaña de manipulación en el mercado de apuestas de Polymarket, que buscaría favorecer a Iván Cepeda

Polymarket, el mercado de apuestas más grande del mundo, se ha convertido en una fuente de consulta sobre las elecciones en Colombia, que se realizarán el 31 de mayo, dando a conocer las posibilidades de los candidatos.

La más reciente medición de probabilidades del mercado de apuestas se conoció tras la jornada electoral del pasado domingo, 8 de marzo, donde las consultas interpartidistas definieron a tres candidatos para la primera vuelta.

Tras la votación de este domingo, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran las posibilidades de ganar la Presidencia, según Polymarket

Los resultados de las probabilidades para llegar como inquilinos a la Casa de Nariño favorecieron a Iván Cepeda, con el 44 %, seguido por Abelardo de la Espriella (31 %), Paloma Valencia (19,1 %) y Roy Barreras (1 %).

Este sábado se conoció una denuncia sobre una presunta manipulación que se estaría dando en el mercado de las elecciones presidenciales colombianas a través de una billetera que habría sido creada exclusivamente para realizar transacciones en favor de Iván Cepeda.

De acuerdo con la cuenta @cryptobasenji, desde hace semanas se encontró “una billetera creada exclusivamente para comprar Cepeda YES en Polymarket. Ni una sola otra transacción en todo su historial”.

De acuerdo con el post, “se financió mediante múltiples billeteras utilizando repetidores diseñados para ocultar el origen del dinero. Solía ​​comprar bloques de $100 entre 4 y 5 veces en 2 minutos usando un bot, cada semana, con una precisión asombrosa. A medida que se acercaban las elecciones al Senado, la billetera se volvió más agresiva, hasta el punto de que hoy en día compra bloques de $100 hasta 15 veces en 2 minutos".

Según el científico de datos, como se identifica el usuario, no se trataría de una apuesta personal, sino de un presupuesto que se ejecuta según un cronograma.

“Primero, un bot infla el precio. Luego, un muro falso de 50.000 dólares lo defiende. Y finalmente, el muro desaparece en el momento en que el precio se acerca a él. Alguien lleva dos meses llevando a cabo una campaña de manipulación en el mercado de las elecciones presidenciales colombianas”, indica el perfil en X.