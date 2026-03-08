CONFIDENCIALES

Tras la votación de este domingo, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran las posibilidades de ganar la Presidencia, según Polymarket

Redacción Confidenciales
8 de marzo de 2026, 7:36 p. m.
Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, candidatos presidenciales
Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, candidatos presidenciales Foto: SEMANA

Polymarket, mercado de apuestas más grande del mundo y una fuente de información sobre hechos de carácter político, dio a conocer las posibilidades de los candidatos en Colombia tras las consultas de este 8 de marzo de 2026.

Según Polymarket, estas son las posibilidades:

  • Iván Cepeda Castro 44 %
  • Abelardo de la Espriella 31 %
  • Paloma Valencia 19,1 %
  • Roy Barreras 1 %
Polymarket tras las consultas del 8 de marzo de 2026
Polymarket tras las consultas del 8 de marzo de 2026 Foto: SEMANA

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.

