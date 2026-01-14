Tecnología

Elon Musk y Sam Altman ya tienen fecha en que enfrentarán juicio: hay un favorito en las apuestas de Polymarket

La justicia de Estados Unidos decidió que el conflicto interno de OpenAI debe resolverse en tribunales.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
15 de enero de 2026, 3:00 a. m.
Una jueza federal permitió que la demanda de Elon Musk contra OpenAI avance hacia juicio.
Una jueza federal permitió que la demanda de Elon Musk contra OpenAI avance hacia juicio. Foto: AFP

La disputa entre dos de las figuras más influyentes del mundo tecnológico dejará de librarse en comunicados y redes sociales para trasladarse a los tribunales.

Elon Musk y Sam Altman, antiguos aliados en el origen de OpenAI, se verán las caras en un juicio que promete marcar un precedente sobre el rumbo de la inteligencia artificial y el poder detrás de ella.

El caso avanzó luego de que una jueza federal en California desestimara el pedido de OpenAI para cerrar el proceso. La magistrada consideró que existen elementos suficientes para que la demanda siga su curso, abriendo así la puerta a un enfrentamiento legal que ya tiene fecha y genera expectación más allá del ámbito judicial.

De un proyecto idealista a un choque por el control y el dinero

Musk sostiene que OpenAI se desvió de la razón por la cual fue creada. Según su versión, la organización nació con la promesa de desarrollar inteligencia artificial de manera abierta, responsable y sin fines comerciales, como una alternativa ética frente al dominio de grandes corporaciones tecnológicas.

Tecnología

Las 4 acciones peligrosas que pueden hacer con sus datos si llega a perderlos al ser víctima de engaño

Tecnología

Por primera vez en su historia, la Nasa activa una evacuación médica en plena misión orbital

Tecnología

Si tiene pilas gastadas en casa, posee un tesoro: así puede reciclarlas

Tecnología

La canción de Yeison Jiménez que está marcando la tendencia en Spotify: Top 50 Colombia

Tecnología

Confirmado: High On Life 2 pone fecha a su llegada a Nintendo Switch 2

Tecnología

Si el wifi es más lento que el cable: haciendo esto podría mejorar la velocidad y estabilidad de la conexión a internet

Tecnología

Elon Musk contraataca a Irán, nueva decisión crucial satelital: “Starlink ha sido crucial”

Tecnología

OpenAI implementa cambios de cara al lanzamiento de nuevo dispositivo, ¿de qué se trata?

Tecnología

ChatGPT introduce nuevos ajustes: estos son los detalles

Tecnología

OpenAI abre un puesto “crucial” para anticiparse a los riesgos de la inteligencia artificial

Con el paso del tiempo, asegura el empresario, ese espíritu se perdió. La transformación de OpenAI en una estructura con fines de lucro, el crecimiento acelerado tras el lanzamiento de ChatGPT y la estrecha relación con Microsoft serían, para Musk, señales claras de una ruptura con los compromisos originales.

El empresario participó en la fundación de OpenAI y se retiró antes de que la compañía ganara notoriedad global.
Elon Musk estuvo entre los creadores de OpenAI, pero se apartó del proyecto pocos años después. Foto: Getty Images for Vanity Fair

En la demanda, acusa a Sam Altman y a otros directivos de haber cambiado las reglas del juego y de haberlo inducido a participar bajo premisas que nunca se respetaron.

El juicio, que involucra también a Microsoft como uno de los actores señalados, se centrará en determinar si OpenAI incumplió los acuerdos fundacionales y si la reorganización de la compañía respondió más a intereses económicos que a la seguridad y el acceso equitativo a la tecnología.

Elon Musk contraataca a Irán, nueva decisión crucial satelital: “Starlink ha sido crucial”

El juicio se acerca y el mercado ya toma partido

Mientras la fecha del proceso judicial ya está marcada en el calendario para el 27 de abril, la disputa comenzó a jugarse en otro terreno inesperado: el de las apuestas digitales.

En Polymarket, una plataforma que funciona como un mercado de predicciones, miles de usuarios están poniendo dinero sobre la mesa para anticipar el resultado del caso.

A la fecha, la balanza se inclina a favor de Musk. El mercado le asigna una probabilidad mayor de éxito (58%), una cifra que ha venido en aumento en los últimos días y que refleja la percepción de quienes siguen de cerca el conflicto.

Mientras se acerca la fecha del proceso, el conflicto comenzó a mover dinero en línea.
Las apuestas digitales actuales sitúan en 58% la opción de un fallo favorable para Musk. Foto: Polymarket

Allí, apostar por la victoria del fundador de Tesla implica comprar una participación a un precio más alto, mientras que quienes creen que Altman saldrá indemne pueden hacerlo a un costo menor.

Más de Tecnología

Datos personales caídos en manos equivocadas se convierten en una amenaza real.

Las 4 acciones peligrosas que pueden hacer con sus datos si llega a perderlos al ser víctima de engaño

El distanciamiento entre Musk y Sam Altman quedó sellado con una batalla legal ya en marcha.

Elon Musk y Sam Altman ya tienen fecha en que enfrentarán juicio: hay un favorito en las apuestas de Polymarket

Astronauta de la NASA Mike Fincke, al cosmonauta de Roscosmos Oleg Platonov, a la astronauta de la NASA Zena Cardman y a la astronauta de la JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón) Kimiya Yui.

Por primera vez en su historia, la Nasa activa una evacuación médica en plena misión orbital

Las pilas descargadas siguen siendo uno de los residuos más comunes en las casas.

Si tiene pilas gastadas en casa, posee un tesoro: así puede reciclarlas

El público colombiano impulsa un tema de Yeison Jiménez entre los más reproducidos.

La canción de Yeison Jiménez que está marcando la tendencia en Spotify: Top 50 Colombia

La nueva entrega de High On Life confirma cuándo llegará al ecosistema de Nintendo.

Confirmado: High On Life 2 pone fecha a su llegada a Nintendo Switch 2

Este sencillo hábito es el primer paso que los usuarios deberían aplicar cuando surgen problemas de interferencia en el servicio.

Si el wifi es más lento que el cable: haciendo esto podría mejorar la velocidad y estabilidad de la conexión a internet

La censura digital impuesta por Teherán enfrenta límites ante el avance de redes satelitales independientes.

Elon Musk contraataca a Irán, nueva decisión crucial satelital: “Starlink ha sido crucial”

La decisión de limitar asistentes de terceros modificó por completo el panorama de la IA en WhatsApp.

No va más: WhatsApp elimina a ChatGPT y Copilot, dejarán de funcionar desde el 15 de enero

YouTube Premium es una versión paga de la plataforma.

Nuevas medidas de YouTube para adolescentes: así podrán los padres gestionar el tiempo de uso y el contenido

Noticias Destacadas