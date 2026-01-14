Elon Musk y Sam Altman ya tienen fecha en que enfrentarán juicio: hay un favorito en las apuestas de Polymarket

La disputa entre dos de las figuras más influyentes del mundo tecnológico dejará de librarse en comunicados y redes sociales para trasladarse a los tribunales.

Elon Musk y Sam Altman, antiguos aliados en el origen de OpenAI, se verán las caras en un juicio que promete marcar un precedente sobre el rumbo de la inteligencia artificial y el poder detrás de ella.

El caso avanzó luego de que una jueza federal en California desestimara el pedido de OpenAI para cerrar el proceso. La magistrada consideró que existen elementos suficientes para que la demanda siga su curso, abriendo así la puerta a un enfrentamiento legal que ya tiene fecha y genera expectación más allá del ámbito judicial.

De un proyecto idealista a un choque por el control y el dinero

Musk sostiene que OpenAI se desvió de la razón por la cual fue creada. Según su versión, la organización nació con la promesa de desarrollar inteligencia artificial de manera abierta, responsable y sin fines comerciales, como una alternativa ética frente al dominio de grandes corporaciones tecnológicas.

Con el paso del tiempo, asegura el empresario, ese espíritu se perdió. La transformación de OpenAI en una estructura con fines de lucro, el crecimiento acelerado tras el lanzamiento de ChatGPT y la estrecha relación con Microsoft serían, para Musk, señales claras de una ruptura con los compromisos originales.

Elon Musk estuvo entre los creadores de OpenAI, pero se apartó del proyecto pocos años después. Foto: Getty Images for Vanity Fair

En la demanda, acusa a Sam Altman y a otros directivos de haber cambiado las reglas del juego y de haberlo inducido a participar bajo premisas que nunca se respetaron.

El juicio, que involucra también a Microsoft como uno de los actores señalados, se centrará en determinar si OpenAI incumplió los acuerdos fundacionales y si la reorganización de la compañía respondió más a intereses económicos que a la seguridad y el acceso equitativo a la tecnología.

El juicio se acerca y el mercado ya toma partido

Mientras la fecha del proceso judicial ya está marcada en el calendario para el 27 de abril, la disputa comenzó a jugarse en otro terreno inesperado: el de las apuestas digitales.

En Polymarket, una plataforma que funciona como un mercado de predicciones, miles de usuarios están poniendo dinero sobre la mesa para anticipar el resultado del caso.

A la fecha, la balanza se inclina a favor de Musk. El mercado le asigna una probabilidad mayor de éxito (58%), una cifra que ha venido en aumento en los últimos días y que refleja la percepción de quienes siguen de cerca el conflicto.

Las apuestas digitales actuales sitúan en 58% la opción de un fallo favorable para Musk. Foto: Polymarket

Allí, apostar por la victoria del fundador de Tesla implica comprar una participación a un precio más alto, mientras que quienes creen que Altman saldrá indemne pueden hacerlo a un costo menor.