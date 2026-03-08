Consultas con 30 % menos de participación que hace cuatro años. También crecieron los votos nulos

Con el 96 % de los votos escrutados, con ganadores claros en las tres consultas interpartidistas realizadas este domingo, 8 de marzo, y con una amplia lista de quemados —entre ellos numerosos aspirantes al Senado y a la Cámara—, se cumplió uno de los vaticinios de la encuestadora Atlasintel, que en su más reciente estudio para SEMANA había estimado una menor participación en estas consultas frente a lo reportado hace cuatro años.

En la edición del pasado 28 de febrero, la portada de este medio explicó por qué era factible una baja participación y la principal razón era que ni Iván Cepeda ni Abelardo de la Espriella, que concentran juntos el 71,7 % de la intención de voto, estaban en el tarjetón.

En efecto, la votación por las consultas interpartidistas, con 8 millones de votos, fue inferior a la registrada hace cuatro años, cuando se reportaron 12 millones, es decir, casi 30 % menos.

Analistas como el exfiscal y exministro Néstor Humberto Martínez explicaron que la baja participación en las consultas no se debe únicamente a la decisión de los partidos ni a las campañas de De La Espriella y Cepeda. También hubo una clara falta de pedagogía electoral: muchos ciudadanos no comprendieron bien el mecanismo y los votos nulos resultaron inusualmente altos.

Paloma Valencia gana La Gran Consulta por Colombia y Juan Daniel Oviedo sorprende con alta votación

Las cifras de la Registraduría muestran que los votos nulos llegaron a 634.978, mientras que hace cuatro años sumaron 255.610. El panorama se complica si se suman los votos sin marcar, que en la jornada de 2026 sumaron 554.104, lo que ratifica la teoría de falta de pedagogía.

Algunos observadores atribuyen la menor votación de las consultas a una “debilidad electoral” de algunas coaliciones, sobre todo en la del centro y la de la izquierda. A esto se suma otro fenómeno que suelen mencionar los analistas políticos, y es que muchas consultas tenían ganadores casi asegurados, lo que desincentiva la participación.

Elecciones Congreso y Consulta Presidencial 2026 Foto: Aymer Andrés Álvarez

Es el caso de Claudia López, en la Consulta de las Soluciones, quien compitió con una persona mayoritariamente desconocida por el electorado, lo que evidencia poca competencia. Así mismo, al no estar los punteros de las encuestas en los tarjetones (Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo), muchos votantes prefieren esperar a la primera vuelta presidencial.

Otra explicación para la baja votación de las consultas está en que en 2022 las consultas tenían tres grandes coaliciones muy competitivas (izquierda, derecha y centro), con candidaturas que tenían una fuerte expectativa nacional. Esta vez, en cambio, varios analistas señalan que, aunque las campañas estaban más polarizadas, no se veían diferencias entre las propuestas más allá de oponerse o apoyar el actual Gobierno.

El pobre resultado de la consulta de Claudia López: la exalcaldesa le ganó a Leonardo Huerta, pero con una muy baja votación

También se menciona una fatiga política tras varios años de creciente polarización y movilización. Esto se evidencia en el hecho de que en las encuestas muchos ciudadanos respondían que no sabían si pedirían el tarjetón de la consulta, lo que indicaba menor entusiasmo. A ellos se suma la solicitud del Pacto Histórico, el partido de Gobierno, de no votar en las consultas, dado que ellos ya tienen a su candidato.

Elecciones Congreso y Consulta Presidencial 2026. Foto: Aymer Andrés Álvarez

El centro político también aparece más debilitado y fragmentado que en 2022, lo que afectó los niveles de participación de quienes se identifican con ese sector del espectro político. Hace cuatro años, la consulta de la llamada Centro Esperanza obtuvo 2,3 millones de votos. Esta vez, con Claudia López como principal representante del centro, la votación apenas alcanzó una cuarta parte de esa cifra.